Destiny 2: Feiert starkes Comeback in Steam-Bestseller-Chart – Marathon gerät weiter unter Druck

Das finale Live-Service-Update sorgt für einen gewaltigen Spieleransturm bei Destiny 2. Gleichzeitig wächst die Skepsis rund um Marathon.

Mit dem Release des finalen Live-Service-Updates „Monument of Triumph“ erlebt Destiny 2 derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung.

Auf Steam kletterte der Shooter zurück an die Spitze der Bestseller-Charts und erreichte zeitweise mehr als 160.000 gleichzeitig aktive Spieler.

Die starke Rückkehr zeigt, dass die Community auch Jahre nach dem ursprünglichen Launch weiterhin großes Interesse an dem Franchise besitzt. Besonders die neuen Inhalte und der Abschluss der bisherigen Live-Service-Ära lockten zahlreiche ehemalige Spieler zurück.

Während Destiny 2 neue Rekorde feiert, steht Marathon weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Der kommende Extraction-Shooter von Bungie sieht sich seit seiner Enthüllung mit anhaltender Kritik konfrontiert. Vor allem das Gameplay-Konzept und die Ausrichtung des Spiels sorgen regelmäßig für Diskussionen innerhalb der Community.

Der Kontrast fällt aktuell besonders deutlich aus: Während Destiny 2 auf Steam wieder über 160.000 gleichzeitige Spieler erreichen konnte, lag Marathon zuletzt bei lediglich rund 14.900 Spielern im 24-Stunden-Peak.

Ob Bungie mit Marathon langfristig eine neue erfolgreiche Marke etablieren kann, bleibt abzuwarten. Der aktuelle Erfolg von Destiny 2 zeigt jedoch eindrucksvoll, dass viele Spieler weiterhin eine starke Bindung an das etablierte Sci-Fi-Franchise haben.