Destiny 2: Festival der Verlorenen bringt gruseligen Spaß

Heute kehrt das kostenlose Destiny 2-Event „Festival der Verlorenen“ zurück und ist bis zum 8. November verfügbar. Traditionsgemäß setzen Spieler gruselige (und alberne!) Masken auf und sammeln Leckereien, indem sie Herausforderungen in Heimgesuchten Sektoren im gesamten System meistern.

Zu den Leckereien gehören dieses Jahr das neue Legendäre Scharfschützengewehr „Grauen-Tech“, das von der Community gewählte Mech-Rüstungsornamentset sowie zusätzliche Kosmetik. Diese Leckereien können mit der „Festival der Verlorenen“-Event-Karte freigeschaltet werden. Hier gibt es den Trailer:

Event-Karten-Prämien

Die neue „Festival der Verlorenen“-Event-Karte enthält Herausforderungen sowie kostenlose und hochwertige Prämien für alle Spieler. Ähnlich wie beim Sonnenwende-Event in der letzten Saison können Spieler mit der Event-Karte neue Kosmetik-Gegenstände wie eine neue Geste, ein Schiff, eine Exotische Geist-Hülle und mehr freischalten.

Heimgesuchte Sektoren

Eine Neuheit in diesem Jahr ist der Heimgesuchte Sektor in der ETZ, wo die grausigen Kabale lauern und verhindern wollen, dass ihr an die Leckereien kommt. Hüter können die furchterregende Heimgesuchte-Sektoren-Playlist ausprobieren, in der Spieler sich den Kopflosen in neuen und wiederkehrenden Heimgesuchten Sektoren stellen.

Mech-Rüstungsornamente

Letztes Jahr hat die Community zum ersten Mal über ihre „Festival der Verlorenen“-Kostüme abgestimmt und jetzt wurde #TeamMech erneut gewählt. Ab sofort können Spieler ihre Mech-Rüstung im Everversum-Store für Glanzstaub oder Silber kaufen, um mit Stil durch das System zu ziehen.

Bungie-Prämien

Das Kopflosen-T-Shirt ist im Bungie Store für Hüter erhältlich, die den Triumph „Bücherwurm I“ abschließen, indem sie während des „Festival der Verlorenen“-Events im Buch der Vergessenen ein Drittel der Seiten freischalten. Außerdem wird im Bungie Store der Geisterjäger-Medaillon-Sammel-Pin für Spieler vorbestellbar sein, die das neue Siegel im Spiel und den dazugehörigen Titel abschließen. Die Prämien können bis zum Ende des Events am 8. November freigeschaltet werden.

Während Spieler während des Festivals der Verlorenen ihre Süßigkeiten und Leckereien genießen, geht die Schatzsuche in der Saison der Plünderer weiter, die noch bis zum 6. Dezember läuft.