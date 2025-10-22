Destiny 2: Festival der Verlorenen hat begonnen

Für Schrecken und Spaß unter Hütern sorgt in Destiny 2 wieder das alljährliche Festival der Verlorenen.

Ab sofort können Hüter in die gruseligen Festlichkeiten des jährlichen Festivals der Verlorenen in Destiny 2 eintauchen, das bis zum 11. November stattfindet. Das diesjährige Festival führt zwei neue, gruselige Aktivitäten ein: den PvE-Showdown „Heimgesuchte Altäre“ und die PvP-Herausforderung „Red Rum(ble)“ sowie eine Vielzahl an Masken und Prämien zum Thema Halloween.

Stürzt euch in die neue PvE-Aktivität „Heimgesuchte Altäre“ und stellt euch in einem 6-Spieler-Erlebnis auf dem Mond der Dunkelheit entgegen. Sammelt Süßigkeiten, stärkt eure Verteidigung und besiegt die Furcht einflößenden Kopflosen, um euch festliche Prämien zu sichern.

Entfesselt das Chaos im PvP-Modus „Red Rum(ble)“. In dieser überarbeiteten Version des Rumble-Modus treten sechs Hüter gegeneinander an. Achtung vor explosiven Kürbissen und plötzlich auftauchenden Kopflosen. Jeder Kill kann euch überraschen, während ihr euch im Kampf um Ruhm behauptet!

Eva Levante erwartet euch bereits mit einer Maske, die eure Reise durch die diesjährigen gruseligen Herausforderungen einleitet. Mit unheimlichen Engrammen, die Ausrüstung über eurem Powerlevel bieten, lohnt sich das Gruseln dieses Jahr ganz besonders.

Verdient und gebt Süßigkeiten aus, um das volle Potenzial der Heimgesuchten Maske sowie Mods und Event-Kosmetik freizuschalten. Drei besondere Waffen – die Kinetik-Maschinenpistole „Waffenbrand“, der Strang-Bogen „Gedämpftes Flüstern“ sowie die aus dem Vorjahr bekannte Schrotflinte „Arkane Umarmung“ – sind nun als seltene Holofoil-Versionen in leuchtendem Grün erhältlich und erweitern das Waffenarsenal des Festivals der Verlorenen.

Feiert das Festival der Verlorenen auch mit einem Sonderverkauf im Bungie Store. Der Sale läuft vom 21. Oktober um 19:00 Uhr bis zum 4. November um 18:59 Uhr und bietet euch eine Versandpauschale von 7,77 Euro für alle Bestellungen (gültig für Standardversand innerhalb der kontinentalen USA, der EU und Großbritanniens) sowie einen zusätzlichen Rabatt von 20 % auf Last-Chance-Artikel.

Außerdem könnt ihr euch bei qualifizierten Käufen das Destiny 2-Abzeichen „Verzerrte Aufrichtigkeit“ sichern und das wiederkehrende Kopflosen-T-Shirt kaufen, das für alle erhältlich ist, die es ursprünglich bis zum 19. November 2024 um 17:59 Uhr MEZ verdient haben.