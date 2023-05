Destiny 2: Final Shape bringt totgeglaubten Charakter zurück

Autor:, in / Destiny 2

Der erste Teaser zum Kapitel The Final Shape kündigt die Rückkehr eines beliebten und totgeglaubten Charakters an.

Bungie veröffentlichte einen ersten Teaser zu Destiny 2: The Final Shape, dem letzten Kapitel der Saga. Darin treffen Fans überraschend auf Cayde-6, dem ehemaligen Anführer der Jäger-Vorhut, der in der Erweiterung Forsaken starb.

Gleichzeitig gab das Studio damit bekannt, dass der Schauspieler Nathan Fillion seine Rolle als Fan-Favorit Cayde-6 für das Destiny-Universum wieder aufnimmt.

Die zehnjährige Reise der Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny nähert sich ihrem epischen Ende und diesen Sommer wird Bungie im Rahmen des Destiny-Showcase-Events am 22. August die ersten Details zu dem zeigen, was euch erwartet.

Während des per Livestream übertragenen Events werden die Bungie-Entwickler die Details zu The Final Shape enthüllen und einen Einblick in die Zukunft von Destiny 2 geben.

The Final Shape Teaser Deutsch:

The Final Shape Teaser Englisch: