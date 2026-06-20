Destiny 2: Finale feiert Erfolge – doch hinter den Kulissen soll sich trotzdem nichts geändert haben

Trotz starker Zahlen und positiver Reaktionen soll Destiny 2 intern keine Trendwende bei Bungie ausgelöst haben.

Die Zukunft von Destiny 2 und möglicherweise der gesamten Marke bleibt offenbar ungewiss.

Laut Aussagen des Journalisten Paul Tassi soll die positive Aufnahme des jüngsten großen Updates intern keine Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung von Bungie gehabt haben.

In einem aktuellen Video erklärte Tassi, er habe nach dem erfolgreichen Start des Updates mit Quellen innerhalb des Studios gesprochen.

Auf die Frage, ob die starken Spielerzahlen und die positive Resonanz etwas an den aktuellen Plänen verändert hätten, habe er lediglich die Antwort „Nein“ erhalten.

Besonders bemerkenswert ist die Aussage vor dem Hintergrund der zuletzt starken Performance von Destiny 2. Laut Tassi habe sich das Spiel über einen längeren Zeitraum unter den umsatzstärksten Titeln auf Steam gehalten, während die Reaktionen der Community auf das Update überwiegend positiv ausfielen.

Dem Bericht zufolge soll zudem noch ein letzter größerer Hotfix erscheinen, um Fehler und Probleme des Updates zu beheben.

Anschließend könnte das verbliebene Team für die laufende Unterstützung des Spiels deutlich verkleinert oder sogar aufgelöst werden. Künftige Eingriffe sollen demnach nur noch bei kritischen oder spielgefährdenden Problemen erfolgen.

Da die Informationen auf Aussagen von Quellen und Spekulationen basieren und Bungie selbst keine entsprechenden Pläne bestätigt hat, sollten die Angaben derzeit als Gerücht betrachtet werden.