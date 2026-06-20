Destiny 2: Finale feiert Erfolge – doch hinter den Kulissen soll sich trotzdem nichts geändert haben

Die Zukunft von Destiny 2 und möglicherweise der gesamten Marke bleibt offenbar ungewiss.
Laut Aussagen des Journalisten Paul Tassi soll die positive Aufnahme des jüngsten großen Updates intern keine Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung von Bungie gehabt haben.
In einem aktuellen Video erklärte Tassi, er habe nach dem erfolgreichen Start des Updates mit Quellen innerhalb des Studios gesprochen.
Auf die Frage, ob die starken Spielerzahlen und die positive Resonanz etwas an den aktuellen Plänen verändert hätten, habe er lediglich die Antwort „Nein“ erhalten.
Besonders bemerkenswert ist die Aussage vor dem Hintergrund der zuletzt starken Performance von Destiny 2. Laut Tassi habe sich das Spiel über einen längeren Zeitraum unter den umsatzstärksten Titeln auf Steam gehalten, während die Reaktionen der Community auf das Update überwiegend positiv ausfielen.
Dem Bericht zufolge soll zudem noch ein letzter größerer Hotfix erscheinen, um Fehler und Probleme des Updates zu beheben.
Anschließend könnte das verbliebene Team für die laufende Unterstützung des Spiels deutlich verkleinert oder sogar aufgelöst werden. Künftige Eingriffe sollen demnach nur noch bei kritischen oder spielgefährdenden Problemen erfolgen.
Da die Informationen auf Aussagen von Quellen und Spekulationen basieren und Bungie selbst keine entsprechenden Pläne bestätigt hat, sollten die Angaben derzeit als Gerücht betrachtet werden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann entscheidet man sich also weiterhin dafür, nicht auf die Fans zu hören, mehr verbrannte Erde geht gar nicht mehr 🙈.
Sony macht es nicht anders als Microsoft, nämlich eine knallharte Kosten – Nutzen- Analsye und da stehen die Karten schlecht für Bungie.
Wenn die Bungie schließen wollen, macht auch ein Fortlaufen von Destiny 2 keinen Sinn mehr.
Sieht wohl wirklich danach aus…
Somit wird Bungie dem Schicksal von Destiny folgen … R.I.P
Warum sollte sich auch etwas ändern? Bungie dürfte abgesungen sein. Also supportet man Destiny 2 noch fertig. Dann wird Marathon so lange wie nötig betrieben, um Rückforderungen ausschließen zu können und der Laden wird anschließend abgewickelt.
Warum sollte sich etwas geändert haben? Die Spieler wären ohnehin wieder weg, selbst wenn der Support noch vorhanden wäre. Nur weil nach dem Ende des Supports noch einmal ein Ansturm kommt, ändert das nichts.
Der Support der Spieler müsste vorher schon da sein.
Bungie hat fertig. Das ist das letzte aufbäumen.