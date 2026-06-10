Destiny 2: Finales Update lockt mehr als 167.000 gleichzeitige Steam-Spieler an

Destiny 2 verzeichnet mit seinem finalen Update einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam.

Seit Dienstag ist das finale Live-Service-Update für Destiny 2 verfügbar. Es sorgte für einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam. Zuvor hatte die Community bereits für den 9. Juni zu einem Ansturm auf die Server aufgerufen.

Laut SteamDB erreichte der Shooter in den letzten 24 Stunden über 167.000 gleichzeitig aktive Spieler und gehörte zeitweise zu den meistverkauften Titeln auf der Plattform.

Die Zahlen unterstreichen das anhaltende Interesse der Community an Bungies langjährigem Live-Service-Spiel. Insbesondere die jüngsten Inhalte und die Bedeutung der Veröffentlichung für die laufende Geschichte des Spiels scheinen zahlreiche ehemalige und aktive Spieler zurückgebracht zu haben.

Im direkten Vergleich wurden in den sozialen Medien zudem Parallelen zu Marathon gezogen. Dort wird darauf hingewiesen, dass Destiny 2 zuletzt deutlich höhere Steam-Spielerzahlen erreichte als Marathon zum Zeitpunkt seines Starts.

Unabhängig von solchen Vergleichen zeigt die aktuelle Entwicklung vor allem, dass Destiny 2 auch viele Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin eine große und aktive Spielerschaft mobilisieren kann.

Aussagen über die langfristige Zukunft von Marathon bleiben dagegen spekulativ.