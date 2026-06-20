Destiny 2: Frust nach dem Abschied: Ehemalige Entwickler rechnen öffentlich mit Bungie ab

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Image: Bungie

Ex-Mitarbeiter beschreiben Bungie als toxisch und werfen der Führung fehlendes Verständnis für Spieler vor.

Mit deutlichen Worten haben ehemalige Mitarbeiter die Unternehmenskultur bei Bungie kritisiert, darunter auch Entwickler, die an Destiny 2 gearbeitet haben.

Der frühere Lead Narrative Designer Michael Zenke bezeichnete seine Zeit beim Studio als die „toxischste und dysfunktionalste Erfahrung“ seiner bisherigen Karriere. Die Aussagen reihen sich in eine zunehmende Zahl kritischer Berichte ehemaliger Mitarbeiter über interne Abläufe und Führungsentscheidungen ein.

Auch der ehemalige QA-Lead Uriah Belletto äußerte sich kritisch über die Führungsebene des Studios. Seiner Ansicht nach hätten Verantwortliche bei Bungie aus den Augen verloren, dass Menschen Videospiele in erster Linie zum Spaß spielen. Zudem kritisierte er, dass die Bedeutung von Individualisierungsmöglichkeiten und unterhaltsamen Inhalten für die Spielerschaft unterschätzt worden sei.

Die Aussagen erfolgen in einer Zeit, in der Bungie bereits wegen Umstrukturierungen, Entlassungen und Diskussionen über die Zukunft seiner Projekte im Fokus der Öffentlichkeit steht. Offizielle Stellungnahmen des Studios zu den aktuellen Vorwürfen liegen bislang nicht vor.

Wie stark die geschilderten Erfahrungen die tatsächliche Situation innerhalb des Unternehmens widerspiegeln, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Die Aussagen zeigen jedoch, dass es unter ehemaligen Mitarbeitern weiterhin erhebliche Kritik an der Führung und den internen Strukturen des Studios gibt.

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13 Kommentare Added

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  2. Teddofryo 132605 XP Elite-at-Arms Silber | 20.06.2026 - 15:42 Uhr

    Heute haut ihr einen Banger nach dem anderen raus, davon könnte sich Ms ne Scheibe abschneiden (Hab extra Ms geschrieben und nicht Gamepass, nicht das ich gesteinigt werde)

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  3. RumRoGERs 166735 XP First Star Gold | 20.06.2026 - 15:46 Uhr

    als Teenie wollte ich immer in der Videospielbranche arbeiten.
    Zum Glück hab ich mich für ein bequemeres Leben entschieden.
    so ziemlich jeder Artikel zu Arbeitsbedingugen in der Videospielbranche klingt einfach furchtbar.

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    • Ash2X 347380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.06.2026 - 16:17 Uhr
      Antwort auf RumRoGERs

      Ist in sämtlichen kreativen Berufen ebenfalls so. Ich kenne mehrere Leute in der Branche und ich will nicht tauschen 😄

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  4. AppleRedX 163415 XP First Star Silber | 20.06.2026 - 15:47 Uhr

    Die werden wohl nicht die offizielle Grabesrede halten dürfen. R.I.P. Bungie

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  5. de Maja 354205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.06.2026 - 15:49 Uhr

    Tja ein totes Studio und Sony kann nicht zugeben das sie mit dem Kauf einen Fehler gemacht haben.
    Noch schlimmer für Sony ist ja das Bungie tatsächlich beratend zur Live-Service Game Strategie zur Seite stand und nur das GO für die schlechten Games gegeben hat um Marathon besser aussehen zu lassen, umso ärgerlicher das damit evtl das Tlou Online Projekt wahrscheinlich doch wesentlich besser gewesen wäre als zB Marathon.

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      • Devilsgift 147845 XP Master-at-Arms Onyx | 20.06.2026 - 16:08 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Da sind wir uns wohl einig. Es hat wohl auch seinen Grund warum MS sie damals ziehen lassen hat, Activision auch , und dann kommt Sony und kauft sie . Ich wäre da schon vorsichtig gewesen. Die Führungsetage wird ja nicht erst seit kurzem kritisch betrachtet. Da sind den oberen Leuten die Scheine in die Augen geflogen. Das hat ihnen zu sehr gefallen

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        • faktencheck 211340 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.06.2026 - 17:15 Uhr
          Antwort auf Devilsgift

          Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Bungie für Sonys Vorhaben im GaaS Fuß zu fassen, der falsche Partner ist. Sony sollte da Tabula Rasa machen, die Führung austauschen und den Laden neu strukturieren.

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  7. Ralle89 178555 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 20.06.2026 - 19:02 Uhr

    Na da bin ich mal gespannt was da für eine Stellungnahme kommt 🤔

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