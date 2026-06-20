Destiny 2: Frust nach dem Abschied: Ehemalige Entwickler rechnen öffentlich mit Bungie ab

Mit deutlichen Worten haben ehemalige Mitarbeiter die Unternehmenskultur bei Bungie kritisiert, darunter auch Entwickler, die an Destiny 2 gearbeitet haben.

Der frühere Lead Narrative Designer Michael Zenke bezeichnete seine Zeit beim Studio als die „toxischste und dysfunktionalste Erfahrung“ seiner bisherigen Karriere. Die Aussagen reihen sich in eine zunehmende Zahl kritischer Berichte ehemaliger Mitarbeiter über interne Abläufe und Führungsentscheidungen ein.

Auch der ehemalige QA-Lead Uriah Belletto äußerte sich kritisch über die Führungsebene des Studios. Seiner Ansicht nach hätten Verantwortliche bei Bungie aus den Augen verloren, dass Menschen Videospiele in erster Linie zum Spaß spielen. Zudem kritisierte er, dass die Bedeutung von Individualisierungsmöglichkeiten und unterhaltsamen Inhalten für die Spielerschaft unterschätzt worden sei.

Die Aussagen erfolgen in einer Zeit, in der Bungie bereits wegen Umstrukturierungen, Entlassungen und Diskussionen über die Zukunft seiner Projekte im Fokus der Öffentlichkeit steht. Offizielle Stellungnahmen des Studios zu den aktuellen Vorwürfen liegen bislang nicht vor.

Wie stark die geschilderten Erfahrungen die tatsächliche Situation innerhalb des Unternehmens widerspiegeln, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Die Aussagen zeigen jedoch, dass es unter ehemaligen Mitarbeitern weiterhin erhebliche Kritik an der Führung und den internen Strukturen des Studios gibt.