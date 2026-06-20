Destiny 2: Frust nach dem Abschied: Ehemalige Entwickler rechnen öffentlich mit Bungie ab

Mit deutlichen Worten haben ehemalige Mitarbeiter die Unternehmenskultur bei Bungie kritisiert, darunter auch Entwickler, die an Destiny 2 gearbeitet haben.
Der frühere Lead Narrative Designer Michael Zenke bezeichnete seine Zeit beim Studio als die „toxischste und dysfunktionalste Erfahrung“ seiner bisherigen Karriere. Die Aussagen reihen sich in eine zunehmende Zahl kritischer Berichte ehemaliger Mitarbeiter über interne Abläufe und Führungsentscheidungen ein.
Auch der ehemalige QA-Lead Uriah Belletto äußerte sich kritisch über die Führungsebene des Studios. Seiner Ansicht nach hätten Verantwortliche bei Bungie aus den Augen verloren, dass Menschen Videospiele in erster Linie zum Spaß spielen. Zudem kritisierte er, dass die Bedeutung von Individualisierungsmöglichkeiten und unterhaltsamen Inhalten für die Spielerschaft unterschätzt worden sei.
Die Aussagen erfolgen in einer Zeit, in der Bungie bereits wegen Umstrukturierungen, Entlassungen und Diskussionen über die Zukunft seiner Projekte im Fokus der Öffentlichkeit steht. Offizielle Stellungnahmen des Studios zu den aktuellen Vorwürfen liegen bislang nicht vor.
Wie stark die geschilderten Erfahrungen die tatsächliche Situation innerhalb des Unternehmens widerspiegeln, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Die Aussagen zeigen jedoch, dass es unter ehemaligen Mitarbeitern weiterhin erhebliche Kritik an der Führung und den internen Strukturen des Studios gibt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Deckt sich mit den Aussagen vieler Spieler, es lief anscheinend zu viel falsch.
Heute haut ihr einen Banger nach dem anderen raus, davon könnte sich Ms ne Scheibe abschneiden (Hab extra Ms geschrieben und nicht Gamepass, nicht das ich gesteinigt werde)
als Teenie wollte ich immer in der Videospielbranche arbeiten.
Zum Glück hab ich mich für ein bequemeres Leben entschieden.
so ziemlich jeder Artikel zu Arbeitsbedingugen in der Videospielbranche klingt einfach furchtbar.
Hast Du Dir nen anständigen Job gesucht … 👍
Ist in sämtlichen kreativen Berufen ebenfalls so. Ich kenne mehrere Leute in der Branche und ich will nicht tauschen 😄
Die werden wohl nicht die offizielle Grabesrede halten dürfen. R.I.P. Bungie
Tja ein totes Studio und Sony kann nicht zugeben das sie mit dem Kauf einen Fehler gemacht haben.
Noch schlimmer für Sony ist ja das Bungie tatsächlich beratend zur Live-Service Game Strategie zur Seite stand und nur das GO für die schlechten Games gegeben hat um Marathon besser aussehen zu lassen, umso ärgerlicher das damit evtl das Tlou Online Projekt wahrscheinlich doch wesentlich besser gewesen wäre als zB Marathon.
Mit Sicherheit wäre das besser und erfolgreicher geworden.
Da sind wir uns wohl einig. Es hat wohl auch seinen Grund warum MS sie damals ziehen lassen hat, Activision auch , und dann kommt Sony und kauft sie . Ich wäre da schon vorsichtig gewesen. Die Führungsetage wird ja nicht erst seit kurzem kritisch betrachtet. Da sind den oberen Leuten die Scheine in die Augen geflogen. Das hat ihnen zu sehr gefallen
Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Bungie für Sonys Vorhaben im GaaS Fuß zu fassen, der falsche Partner ist. Sony sollte da Tabula Rasa machen, die Führung austauschen und den Laden neu strukturieren.
Oha die wollen wohl Ubisoft Konkurrenz machen 🤭
Na da bin ich mal gespannt was da für eine Stellungnahme kommt 🤔
Und so beginnt es….. die Spiele sind eröffnet….