Destiny 2: Hätte KI das Spiel retten können? Tim Sweeney macht eine klare Aussage

Epic Games-CEO Tim Sweeney hat sich zur Rolle von künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung und insbesondere bei Live-Service-Modellen geäußert. Hintergrund ist ein Bericht, der die hohen Kosten für die kontinuierliche Produktion neuer Inhalte als zentrales Problem des Spiels Destiny 2 beschreibt.

Demnach sei Destiny 2 über längere Zeit nur gelegentlich profitabel gewesen, da der enorme Aufwand für regelmäßige Content-Updates die wirtschaftliche Stabilität des Spiels stark belastet habe. Genau an diesem Punkt setzt Sweeneys Einschätzung an: Künstliche Intelligenz könnte künftig dabei helfen, diesen Produktionsaufwand zu reduzieren.

In einem Kommentar deutete Sweeney an, dass neue Technologien theoretisch genau diese Herausforderung lösen könnten – also den hohen Content-Druck, der viele Live-Service-Spiele dauerhaft begleitet. Seine Aussage lässt sich dabei als grundsätzlicher Blick auf mögliche Effizienzgewinne durch KI in der Spieleentwicklung verstehen.

Konkrete Anwendungen oder bestätigte KI-Systeme für Destiny 2 oder Epic Games wurden jedoch nicht genannt. Vielmehr handelt es sich um eine Einschätzung zur langfristigen Entwicklung der Branche, insbesondere im Hinblick auf kostenintensive Live-Service-Modelle.

Die Diskussion fügt sich in eine breitere Debatte innerhalb der Spieleindustrie ein, wie stark KI künftig Produktionsprozesse beeinflussen könnte – von der Content-Erstellung bis hin zur langfristigen Unterstützung großer Online-Titel.