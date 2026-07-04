Destiny 2: Hätte KI das Spiel retten können? Tim Sweeney macht eine klare Aussage

Epic Games-CEO Tim Sweeney hat sich zur Rolle von künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung und insbesondere bei Live-Service-Modellen geäußert. Hintergrund ist ein Bericht, der die hohen Kosten für die kontinuierliche Produktion neuer Inhalte als zentrales Problem des Spiels Destiny 2 beschreibt.
Demnach sei Destiny 2 über längere Zeit nur gelegentlich profitabel gewesen, da der enorme Aufwand für regelmäßige Content-Updates die wirtschaftliche Stabilität des Spiels stark belastet habe. Genau an diesem Punkt setzt Sweeneys Einschätzung an: Künstliche Intelligenz könnte künftig dabei helfen, diesen Produktionsaufwand zu reduzieren.
In einem Kommentar deutete Sweeney an, dass neue Technologien theoretisch genau diese Herausforderung lösen könnten – also den hohen Content-Druck, der viele Live-Service-Spiele dauerhaft begleitet. Seine Aussage lässt sich dabei als grundsätzlicher Blick auf mögliche Effizienzgewinne durch KI in der Spieleentwicklung verstehen.
Konkrete Anwendungen oder bestätigte KI-Systeme für Destiny 2 oder Epic Games wurden jedoch nicht genannt. Vielmehr handelt es sich um eine Einschätzung zur langfristigen Entwicklung der Branche, insbesondere im Hinblick auf kostenintensive Live-Service-Modelle.
Die Diskussion fügt sich in eine breitere Debatte innerhalb der Spieleindustrie ein, wie stark KI künftig Produktionsprozesse beeinflussen könnte – von der Content-Erstellung bis hin zur langfristigen Unterstützung großer Online-Titel.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Destiny 2 hatte eher ein Kreatives- und Entscheidungs- Problem, da hätte KI auch nichts gebracht.
Einfach KI entscheiden lassen 😁
🫣🤣
Bin bei Destiny 2 nicht so im Thema, aber KI würde die Kosten bestimmt reduzieren.
Ich habe Destiny 2 nicht so lange gespielt, aber ich bezweifle, dass KI das besser gemacht hätte.
Könnte ich nicht beurteilen habe es nie gespielt wollte es immer aber kam nicht dazu
Tim liebt die KI. Die macht für Ihn ja jetzt auch neue Fortnite Skins und als Ausgleich kann er weitere Menschen feuern.