Destiny 2: Hätte KI das Spiel retten können? Tim Sweeney macht eine klare Aussage

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Image: Bungie

Destiny 2 und hohe Entwicklungskosten: Epic Games CEO Tim Sweeney bringt KI als Lösung ins Spiel.

Epic Games-CEO Tim Sweeney hat sich zur Rolle von künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung und insbesondere bei Live-Service-Modellen geäußert. Hintergrund ist ein Bericht, der die hohen Kosten für die kontinuierliche Produktion neuer Inhalte als zentrales Problem des Spiels Destiny 2 beschreibt.

Demnach sei Destiny 2 über längere Zeit nur gelegentlich profitabel gewesen, da der enorme Aufwand für regelmäßige Content-Updates die wirtschaftliche Stabilität des Spiels stark belastet habe. Genau an diesem Punkt setzt Sweeneys Einschätzung an: Künstliche Intelligenz könnte künftig dabei helfen, diesen Produktionsaufwand zu reduzieren.

In einem Kommentar deutete Sweeney an, dass neue Technologien theoretisch genau diese Herausforderung lösen könnten – also den hohen Content-Druck, der viele Live-Service-Spiele dauerhaft begleitet. Seine Aussage lässt sich dabei als grundsätzlicher Blick auf mögliche Effizienzgewinne durch KI in der Spieleentwicklung verstehen.

Konkrete Anwendungen oder bestätigte KI-Systeme für Destiny 2 oder Epic Games wurden jedoch nicht genannt. Vielmehr handelt es sich um eine Einschätzung zur langfristigen Entwicklung der Branche, insbesondere im Hinblick auf kostenintensive Live-Service-Modelle.

Die Diskussion fügt sich in eine breitere Debatte innerhalb der Spieleindustrie ein, wie stark KI künftig Produktionsprozesse beeinflussen könnte – von der Content-Erstellung bis hin zur langfristigen Unterstützung großer Online-Titel.

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7 Kommentare Added

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  1. Kitomy 100165 XP Profi User | 04.07.2026 - 14:42 Uhr

    Destiny 2 hatte eher ein Kreatives- und Entscheidungs- Problem, da hätte KI auch nichts gebracht.

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  2. Katanameister 486260 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 04.07.2026 - 15:10 Uhr

    Bin bei Destiny 2 nicht so im Thema, aber KI würde die Kosten bestimmt reduzieren.

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  3. d4wGkw0n 62420 XP Stomper | 04.07.2026 - 15:18 Uhr

    Ich habe Destiny 2 nicht so lange gespielt, aber ich bezweifle, dass KI das besser gemacht hätte.

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  4. Ralle89 187015 XP Battle Rifle Master | 04.07.2026 - 15:20 Uhr

    Könnte ich nicht beurteilen habe es nie gespielt wollte es immer aber kam nicht dazu

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  5. Devilsgift 151025 XP God-at-Arms Bronze | 04.07.2026 - 16:32 Uhr

    Tim liebt die KI. Die macht für Ihn ja jetzt auch neue Fortnite Skins und als Ausgleich kann er weitere Menschen feuern.

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