Destiny 2: Heute geht es in die ewige Wüste

Diesen Samstag, am 27. September, geht die epische Version des Raids „Die ewige Wüste“ live und verleiht so dem neuesten Raid von Destiny 2 eine spannende Wendung.

Die epische Version des Raids wird neue Herausforderungen, Prämien und Quests bieten, die Koordinationsfähigkeit jedes Einsatztrupps auf die Probe stellen. Durch den Abschluss dieser neuen Herausforderungen können Spieler sich neue Legendäre Waffen und verbesserte ikonische Rüstungen verdienen.

Außerdem schaltet der Abschluss der neuen Quest die Fähigkeit der sogenannten Einstimmung beim Raid-Händler frei und gewährt einen Katalysator für die exklusive Exotische Raid-Waffe, den Strang-Raketenwerfer „Tosender Beifall“.

Der epische Raid wird in den ersten 48 Stunden im Wettkampfmodus spielbar sein – eine besonders schwere Herausforderung, bei der die Power der Spieler begrenzt und die Gegner aggressiver sind. Die Beute für den Wettkampfmodus wurde ebenfalls aktualisiert, und dadurch droppt jetzt beim ersten Abschluss jeder Begegnung Ausrüstung auf Stufe 5.

Wenn alle Begegnungen abgeschlossen werden, gibt es außerdem ein exklusives Abzeichen, die Exotische Waffe des Raids sowie ihren Katalysator. Der Einsatztrupp, der den epischen Raid im Wettkampfmodus als Erstes abschließt, erhält Raid-Gürtel, um den Sieg im Rennen um World’s First gebührend in Erinnerung zu behalten. Sobald der erste Abschluss im Wettkampfmodus überprüft und bestätigt wurde, wird die normale Version des epischen Raids für Spieler verfügbar. Mehr Informationen zu den Voraussetzungen des Rennens um World’s First gibt es hier.