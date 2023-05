Autor:, in / Destiny 2

Das Event Hüter-Spiele hat in Destiny 2 begonnen und schickt die drei Klassen erneut in einen freundschaftlichen Wettbewerb.

Die Hüter-Spiele, der freundschaftliche Wettbewerb zwischen Jägern, Warlocks und Titanen in Destiny 2, ermutigt Hüter, mit ihrer Lieblingsklasse, um Ruhm und Ehre zu kämpfen.

Das kostenlose Spielevent hat bereits begonnen und wird drei Wochen lang dauern, bis zum Ende der Saison des Widerstands am 23. Mai.

Während der Hüter-Spiele können Teilnehmende Medaillons für Aktivitäten im gesamten Spiel verdienen, darunter eine klassenbasierte Version des beliebten PvP-Modus Vorherrschaft. Macht euch bereit für einen noch härteren Wettbewerb im Schmelztiegel.

Während der Teilnahme an dem Event können zwei Hüter-Spiele-Waffen erlangt werden:

Taraxippos: Das erste legendäre Strang-Scout-Gewehr im Spiel.

Das erste legendäre Strang-Scout-Gewehr im Spiel. Der Titel: Die Leere-Maschinenpistole ist zurück mit neuen Updates, einschließlich des bei den Fans beliebten Perks Repulsor-Verstärkung.

Ebenfalls kostenlos erhältlich ist die Hüter-Spiele-Event-Karte. Durch das Abschließen von Herausforderungen auf ihrer Karte, können Teilnehmende Kosmetikprämien wie eine neue exotische Geste, den brandneuen Champ-Titel sowie zusätzliche Triumphe erhalten. Die Event-Karte kann für 1.000 Silber aufgewertet werden, um sofortige und zusätzlich erwerbbare Prämien freizuschalten.

DER HÜTER-SPIELE-CUP 2023

Hüter aus aller Welt sind aufgerufen, mit ihrem Einsatztrupp am diesjährigen Hüter-Spiele-Cup teilzunehmen und dabei Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Teams treten in den Kategorien Technik und Charity. In der Kategorie „Technik“ wird die Gesamtzahl der Medaillen erfasst, die jedes offiziell registrierte Team während der Hüter-Spiele versenkt hat. In der Kategorie „Charity“ wird der Gesamtbetrag erfasst, der im selben Zeitraum über die offizielle Team-Anmeldeseite der Bungie Foundation gesammelt wurde.

Die vier besten Teams in jeder Kategorie werden mit tollen Preisen belohnt, darunter:

Für das beste Team in der Kategorie „Technik“: individuelle Gestaltung eures Einsatztrupps durch PherianArt

Für das beste Team in der Kategorie „Charity“: individuelle Gestaltung eures Einsatztrupps durch Gammatrap

Für die beiden besten Teams in den Kategorien „Technik“ und „Charity“: Hüter-Spiele-Anhänger (Preis: 200 $)

Für die drei besten Teams in den Kategorien „Technik“ und „Charity“: Abzeichen: Aprikosen-Dämmerung

Für die vier besten Teams in den Kategorien „Technik“ und „Charity“: Bungie Store-Rabattcodes

Außerdem können sich die Teilnehmenden über eine ausgezeichnete Spendenprämie freuen:

25 $ und mehr – Quantenrelais-Abzeichen

Bungie arbeitet mit der Bungie Foundation eng zusammen, um die in diesem Jahr gesammelten Spenden zu gleichen Teilen an Direct Relief und das International Rescue Committee zu schicken, damit eine wirklich globale Wirkung erzielt wird.