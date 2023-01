Destiny 2: Hüter-Spiele finden laut Gerücht im April statt

In diesem Jahr finden die Hüter-Spiele in Destiny 2 im April statt, wie ein Gerücht verrät.

Bei den alljährlichen Hüter-Spielen im Looter-Shooter Destiny 2 treten die Klassen Titan, Warlock und Jäger in einen Wettstreit, um ihre Lieblingsklasse zu feiern.

Durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen sich die Hüter für gewöhnlich mit ihrer gespielten Klasse Medaillons und Anwärter-Karten, die im Turm gegen Punkte eingetauscht werden. So wird am Ende die erfolgreichste Klasse im Turm gekürt und mit einer Statue bedacht, die ein Jahr lang ausgestellt wird.

Die Hüter-Spiele finden in Destiny 2 in diesem Jahr am 18. April 2023 statt, wie Tom Henderson von Insider Gaming von seinen Quellen erfahren haben will.

Der Termin wäre dann zur Halbzeit der dann laufenden Saison 20. Ob die Regeln und Mechaniken in diesem Jahr dieselben bleiben, ist unklar.

Quellen haben außerdem verraten, dass Saison 21 von Destiny 2 am 23. Mai 2023 starten wird.