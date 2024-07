Destiny 2: Inhalte aus Echos: Akt 2 vorgestellt

Autor:, in / Destiny 2

Die Destiny 2-Entwickler haben einen Vorgeschmack auf Destiny 2: Echos – Zweiter Akt gegeben, der am 16. Juli erscheint. Beim Livestream zeigten die Entwickler einen detaillierten Rückblick auf die Geschehnisse des ersten Akts.

Sie stellten Änderungen an der Art und Weise vor, wie die Story-Inhalte in der nächsten Episode „Wiedergänger“ im Oktober eingeführt werden, und gaben Einblicke in das Gameplay und die neuen Echos-Schlachtfelder, die mit dem zweiten Akt eingeführt werden.

Außerdem wurden die neuen Artefakt-Mods, die saisonalen Waffen und die neuen Rüstungsornamente der Sonnenwende vorgestellt. Hier gibt es den Stream zur Vorbereitung auf den Launch nächste Woche.

Mit dem Bungie Day am 7. Juli hat der Bungie Store eine einwöchige Feier mit vielen Rabatten gestartet, einschließlich Angeboten für neue Gegenstände wie das Crota-Plüschtier. Bis zum 16. Juli um 19 Uhr MESZ bietet der Bungie Store einen speziellen Versandtarif von nur 7,77 $ an. Außerdem erhält man mit jeder Bestellung das Hüter-Glanz-Abzeichen kostenlos dazu.

Darüber hinaus geht bis zum 10. Juli um 19 Uhr MESZ für jeden im Bungie Store gekauften Artikel eine Spende von 7 $ an die Bungie Foundation.