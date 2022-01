Destiny 2: Inhalte des 30 Jahre Bungie-Pakets bleiben bestehen

Einige Hüter waren in den letzten Tagen und Wochen unsicher darüber, wie lange das „30 Jahre Bungie“-Paket in Destiny 2 spielbar sein wird.

Viele gingen davon aus, dass der DLC, der erst im Dezember zum Geburtstag des Entwicklerstudios erschien, mit Erscheinen der neuen Jahreserweiterung „Die Hexenkönigin“ am 22. Februar 2022 schon wieder verschwinden wird.

Joe Blackburn, Game Director von Destiny 2, gab dazu nun Entwarnung. Über Twitter ließ er besorgte Hüter wissen, dass der DLC in „absehbarer Zeit nirgendwo hingehen wird“.

not going anywhere anytime soon

— Joe Blackburn (@joegoroth) January 3, 2022