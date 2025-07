Destiny 2: Jahr der Prophezeiung angebrochen

Autor:, in / Destiny 2

Den Beginn einer neuen Saga in Destiny 2 markiert „Am Rande des Schicksals“, das ab sofort spielbare neue Jahreskapitel.

Bungie hat Destiny 2: Am Rande des Schicksals veröffentlicht – die erste Erweiterung im Rahmen des Jahres der Prophezeiung und der Beginn des nächsten mehrjährigen Kapitels im sich stets weiterentwickelnden Destiny-2-Universum: der Schicksals-Saga.

Am Rande des Schicksals ist ab sofort verfügbar und führt die Hüter nach Kepler – ein neuer Zielort mit frischer Kampagne und umfassenden Kernspiel-Updates, die allen zur Verfügung stehen.

In Am Rande des Schicksals begegnen die Hüter erneut den mysteriösen Neun und stellen sich einer uralten Bedrohung, die dem Reisenden vorausgeht. Gemeinsam mit Lodi, einem geheimnisvollen neuen Verbündeten aus der Ferne, und Warlock-Vorhut Ikora Rey enthüllen die Spieler uralte Geheimnisse und begeben sich auf eine Reise, die das Destiny-Universum in neuem Licht erscheinen lässt.

Die Kampagne von Am Rande des Schicksals spielt auf Kepler – einem geheimnisvollen neuen Zielort, der in vier große Regionen unterteilt ist. Jede dieser Zonen bietet dynamische Freeroam-Aktivitäten und verborgene Geheimnisse, die das volle Potenzial der neuen ortsspezifischen Fähigkeiten ausschöpfen.

Eine dieser neuen Fähigkeiten ist „Materiefunken“, mit der sich Hüter in eine Energiekugel verwandeln können, um durch Kepler zu reisen und Rätsel zu lösen. Weitere Fähigkeiten wie „Materiewandler“ und die Verlagerer-Kanone eröffnen neue Möglichkeiten im Kampf und bei der Fortbewegung auf Kepler.

Am Rande des Schicksals führt außerdem das neue Weltstufen-System ein. Spieler können die Kampagne in den Schwierigkeitsstufen „Mutig“ und „Legendär“ erleben. Nach Abschluss werden die Stufen „Berühmt“ und „Mythisch“ freigeschaltet. Diese höheren Schwierigkeitsstufen aktivieren eine Power-Skalierung und bieten zunehmend mächtigere Prämien. Dies ist ein Anreiz für Hüter, mit stärkeren Builds zurückzukehren.

Zusammen mit der Erweiterung bringt Destiny 2 umfassende Kernspiel-Updates, die über das neue Portal einen vereinfachten Zugang zu Aktivitäten ermöglichen. Mit einem überarbeiteten Interface springen Spieler jetzt direkt in Einsatztrupp-Ops, Spitzen-Ops, Schmelztiegel-Ops – und die brandneuen Solo-Ops, die ideal für schnelle, unabhängige Spielsessions sind.

Mit Rüstung 3.0 erhält das Rüstungssystem ein tiefgreifendes Update, das das Buildcrafting auf ein neues Level hebt und Investitionen in Ausrüstung stärker belohnt. Neue Rüstungsmods und Balancing-Anpassungen geben Spieler mehr Kontrolle über ihre Builds. Darüber hinaus bieten Set-Boni, die an bestimmte Rüstungssets gebunden sind, zusätzliche Anreize, Ausrüstung passend zusammenzustellen.

Mit neuen exotischen Rüstungsteilen erhält jede Klasse einzigartige Spielmechaniken:

Exotische Jäger-Panzerweste: Moirai Netzfänger: Fadenspitze kann zu Gewirren hüpfen, was diese explodieren lässt. Daraufhin kehrt sie sofort zurück. Gewirre, die durch Fadenspitze explodieren, werden neu gewebt und von der Fadenspitze zurückgebracht. Wenn man sie ohne ein Gewirr wieder fängt, wird zusätzliche Nahkampf-Energie zurückerstattet.

Exotische Titanen-Panzerhandschuhe: Melas Panoplia Schmiedemeister: Das Einsammeln eines Feuer-Sprites oder schnelle Solar-Todesstöße machen euch zum Schmiedemeister, wodurch ihr euren Wurfhammer zurückrufen könnt. Ruft euren Hammer mit voller Intensität zurück, nachdem ihr ein Ziel getroffen habt, um eine Perfekte Rückholaktion zu erzielen und eine Explosion aus Schlacke zu erzeugen. Perfekte Rückholaktionen und das Einsammeln von Feuer-Sprites verlängern eure Zeit als Schmiedemeister.

Exotische Warlock-Panzerhandschuhe: Eunoia Hand des Konsuls: Feuervogel-Projektile verursachen erhöhten Schaden, je weiter sie fliegen. Irgendwann zerteilen sie sich und werden zu versengendem Schrapnell.



Am Rande des Schicksals erweitert das Arsenal um neue legendäre Waffen-Archetypen und führt ein transparentes Ausrüstungstufensystem ein. Spieler erhalten mächtige neue Werkzeuge wie eine Armbrust mit zurückgewinnbarer Munition, eine Streuschuss-Handfeuerwaffe, einen Langbogen mit intrinsischer Durchschlagskraft sowie ein raketenunterstütztes Impulsgewehr.

In Kombination mit den saisonalen Artefakt-Updates und dem verstärkten Fokus auf waffenorientierte Perks wird das Buildcrafting in Destiny 2 so flexibel und anpassbar wie nie zuvor.

Am Samstag, 19. Juli um 19:00 Uhr MESZ öffnet Bungie die Türen zum neuesten Destiny 2-Raid „Die ewige Wüste“ für alle Spieler, die die Kampagne von Am Rande des Schicksals abgeschlossen haben.

Raids zählen zu den anspruchsvollsten Endgame-Herausforderungen und fordern Einsatztrupps aus sechs Hütern heraus, ihre Zusammenarbeit, Koordination und Rätselkompetenz zu maximieren. Zum Start des Raids beginnt zudem das Rennen um World’s First – ein globaler Wettkampf, bei dem es darum geht, welches Team den Raid als erstes bewältigen kann.

Der Raid wird in den ersten 48 Stunden im Wettkampfmodus spielbar sein – einer besonders schweren Herausforderung, bei der die Power der Spieler begrenzt und die Gegner aggressiver gemacht werden. Den Raid-Gürtel erhält der Einsatztrupp, der den Raid im Wettkampfmodus als Erster abschließt und somit als Champion des Rennens um World’s First hervorgeht.

Fans können sich die offizielle Bungie-„World’s First“-Pre-Show von 15:45 Uhr MESZ bis 19:00 Uhr MESZ anschauen sowie ab 15:45 Uhr MESZ den offiziellen Partner-Stream mit Evanf1997 und CBGray verfolgen.

Diejenigen, die während des Rennens um World’s First zwischen dem 19. Juli um 15:00 Uhr MESZ und dem 20. Juli um 03:00 Uhr MESZ mindestens eine Stunde lang einen teilnehmenden Destiny 2-Streamer auf Twitch einschalten, erhalten als Twitch-Drop das Abzeichen „Farbtöne der Macht“.

Beginnend mit dem Jahr der Prophezeiung wird es jedes Jahr vier große Inhaltserweiterungen geben: zwei kostenpflichtige Erweiterungen und zwei große Updates, die für alle verfügbar sind. Diese großen Updates beinhalten neue Aktivitäten, exotische Missionen, neue Ausrüstungsgegenstände und Prämien.

Asche und Eisen ist das große Update im Rahmen von Am Rande des Schicksals und erscheint am 9. September. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Die zweite Erweiterung im Jahr der Prophezeiung ist Destiny 2: Renegades und erscheint am 2. Dezember 2025. Inspiriert vom legendären Star-Wars-Universum, verbindet Renegades die einzigartige Geschichte und das Gameplay von Destiny mit Themen und Elementen aus dem kultigen Science-Fiction-Franchise.

Die „Jahr der Prophezeiung“-Ultimate Edition ist ab sofort erhältlich und enthält Zugriff auf die Kampagnen der Erweiterungen Am Rande des Schicksals und Renegades, einen neuen Raid und Dungeon, das exotische Scharfschützengewehr „Neues Land auf der anderen Seite“ inklusive Ornament und Katalysator, vier Prämienpässe, das „Legenden der Dunklen Seite“-Paket, einen exotischen „Jahr der Prophezeiung“-Sparrow sowie ein Geheimversteck mit In-Game-Materialien.