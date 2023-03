Destiny 2: Lance Reddick bleibt dem Spiel erhalten

Bungie hat mitgeteilt, dass Lance Reddick (1962-2023) in zukünftigen Inhalten ein Teil von Destiny 2 bleiben wird.

„Am Freitag haben wir alle von der tragischen Nachricht erfahren, dass Lance Reddick im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Als Stimme von Commander Zavala, dem unerschütterlichen Kommandanten der Vorhut, erweckte Lance Reddick einen Charakter zum Leben, der praktisch zum Synonym für Destiny selbst geworden ist. Fast ein Jahrzehnt lang haben Hüter auf der ganzen Welt in Zavalas Anwesenheit Sinn und Trost gefunden, gestärkt durch seine unverwechselbare Stimme, die so voller Kraft, Gelassenheit und Edelmut ist.“

„Die Huldigungen, die für Lance eintrafen, waren überwältigend: von endlosen herzlichen Nachrichten in den sozialen Medien bis hin zu improvisierten Versammlungen in Zavalas Ecke des Turms mit Blick auf die Letzte Stadt. Als Schauspieler, Musiker, Gamer und Familienvater spiegelte sich die Leidenschaft, die Lance für die Dinge aufbrachte, die er liebte, in den Augen und Herzen aller wider, die ihn liebten.“

„Vorerst werden wir seine Anwesenheit durch seine zukünftigen Auftritte im Spiel und durch die Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten werden, in Ehren halten. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod, aber auch dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, und unsere Gedanken sind bei seinen Freunden und Angehörigen.“

„Wir danken dir für alles, Lance. Wir werden dich vermissen.“