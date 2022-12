Destiny 2: Lightfall Gameplay-Trailer veröffentlicht

Heute hat Bungie bei den Game Awards 2022 den neuesten Trailer für die kommende Erweiterung Destiny 2: Lightfall veröffentlicht, die am 28. Februar 2023 erscheint.

Im Gameplay-Trailer wird der brandneue Fokus Strang, die neptunische Neon-Metropole Neomuna und vieles mehr vorgestellt.

Destiny 2 wurde bei den Game Awards 2022 außerdem in den Kategorien Best Ongoing Game und Best Community Support nominiert. Bungie möchte sich bei allen Hütern bedanken, die für das Team gestimmt haben – und verspricht, sich weiter zu bemühen, das beste Spielerlebnis und den besten Community-Support in Destiny 2 zu bieten.

Anfang dieser Woche ist in Destiny 2 die Saison der Seraphe gestartet. Sie enthält neue Saisonale Aktivitäten und wöchentlichen Missionen, in denen der Höhepunkt darin besteht, eine neue Exotische Waffe zu erlangen. Zudem gibt es Schmelztiegel-Updates und vieles mehr. Diese Woche hat auch die „Triumphmomente“-Feier begonnen, damit Hüter gemeinsam ihre Leistungen aus dem vergangenen Jahr, das ganz im Zeichen der Erweiterung Die Hexenkönigin stand, würdigen und sich auf den Start von Destiny 2: Lightfall vorbereiten können.