Destiny 2: Lightfall-Gaming-Zubehör vorgestellt

In einem neuen ViDoc hat Bungie Details über die Entwicklung von Destiny 2: Lightfall veröffentlicht. Darin erhalten Spieler:innen einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung. Das ViDoc zeigt einen detaillierten Blick auf viele Features, die mit Lightfall eingeführt werden, sowie die Umgebung von Neomuna, den neuen Fokus Strang, neue Waffen und Ausrüstung, eine Vorschau auf die Saison des Widerstands und mehr.

Das ViDoc gibt es hier zu sehen:

Außerdem haben Bungie und SteelSeries bekannt gegeben, dass Destiny 2 erneut mit SteelSeries zusammenarbeitet und eine neue Kollektion von Gaming-Zubehör in limitierter Auflage anbietet, die von der Kunst aus der Neon-Stadt Neomuna inspiriert ist.

Das neue Zubehör enthält das Arctis 7+ Headset, die „Aerox 5 Wireless“-Gaming-Maus, das „QcK Prism XL“-Mousepad und die KontrolFreek Thumbsticks. Diejenigen, die die Kollektion erwerben, erhalten darüber hinaus exklusive Destiny 2-Kosmetik im Spiel.

Die „Destiny 2 x SteelSeries“-Kollektion ist auf SteelSeries.com, KontrolFreek.com, und BungieStore.com zu den folgenden Preisen erhältlich:

Arctis 7+ Wireless Headset | Destiny 2: Lightfall Edition – 199,99 €

– 199,99 € „Aerox 5 Wireless“-Gaming-Maus | Destiny 2: Lightfall Edition – 159,99 €

– 159,99 € QcK Prism XL Mousepad | Destiny 2: Lightfall Edition – 69,99 €

– 69,99 € Nova Booster Pack | Destiny 2: Lightfall Edition – 34,99 €

– 34,99 € KontrolFreek Performance Thumbsticks | Destiny 2: Lightfall Edition – $19,99

Destiny 2: Lightfall erscheint am 28. Februar. Die Hüter begeben sich auf eine Reise zu einem einzigartigen Zielort in Destiny 2. Dort begegnen sie furchteinflößenden Quälern und wackeren Curruli, schließen sich dem Kampf gegen die Schattenlegion an und verhindern die Verwüstung der technologisch fortgeschrittenen, geheimen Stadt Neomuna.

Weiteres Zubehör im Destiny 2 Design findet ihr auf Amazon. Hier noch Bilder zum neuen Zubehör für euch: