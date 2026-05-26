Destiny 2: Mitarbeiter sollen von Entwicklungsende erst nach öffentlicher Ankündigung erfahren haben

Ein Bericht beschreibt interne Unklarheiten bei Bungie rund um das Ende der aktiven Entwicklung von Destiny 2.

Neue Berichte über Destiny 2 zeichnen ein Bild interner Unklarheiten bei Entwickler Bungie rund um das Ende der aktiven Entwicklungsphase.

Demnach sollen viele Mitarbeiter erst durch die öffentliche Ankündigung erfahren haben, dass die Entwicklung für Destiny 2 eingestellt wird. Laut einem Bericht von Forbes war diese Entscheidung intern bereits früher getroffen worden, ohne dass ein Großteil der Belegschaft vollständig informiert wurde.

Ein Teil der Entwicklerteams soll zwar eingeweiht gewesen sein, insbesondere jene, die bereits am finalen Update arbeiten. Andere Mitarbeiter seien jedoch weiterhin davon ausgegangen, dass neue Inhalte für das Live-Service-Spiel in Entwicklung bleiben.

Parallel dazu wurden laut Bericht bereits Entwickler in Richtung des neuen Projekts Marathon verschoben. Dort soll ein Teil der Ressourcen konzentriert werden, während Sony die Entwicklung des Spiels weiter begleitet und langfristig wachsen lassen möchte.

Die interne Situation soll laut Bericht zu Unsicherheit innerhalb des Studios geführt haben. Einige Entwickler hätten demnach versucht, mehr Transparenz von der Führungsebene einzufordern, bevor die Entscheidung öffentlich wurde.

Offizielle Stellungnahmen von Bungie oder Sony zu den beschriebenen internen Abläufen liegen bislang nicht vor.