Destiny 2: Mitarbeiter sollen von Entwicklungsende erst nach öffentlicher Ankündigung erfahren haben

Neue Berichte über Destiny 2 zeichnen ein Bild interner Unklarheiten bei Entwickler Bungie rund um das Ende der aktiven Entwicklungsphase.
Demnach sollen viele Mitarbeiter erst durch die öffentliche Ankündigung erfahren haben, dass die Entwicklung für Destiny 2 eingestellt wird. Laut einem Bericht von Forbes war diese Entscheidung intern bereits früher getroffen worden, ohne dass ein Großteil der Belegschaft vollständig informiert wurde.
Ein Teil der Entwicklerteams soll zwar eingeweiht gewesen sein, insbesondere jene, die bereits am finalen Update arbeiten. Andere Mitarbeiter seien jedoch weiterhin davon ausgegangen, dass neue Inhalte für das Live-Service-Spiel in Entwicklung bleiben.
Parallel dazu wurden laut Bericht bereits Entwickler in Richtung des neuen Projekts Marathon verschoben. Dort soll ein Teil der Ressourcen konzentriert werden, während Sony die Entwicklung des Spiels weiter begleitet und langfristig wachsen lassen möchte.
Die interne Situation soll laut Bericht zu Unsicherheit innerhalb des Studios geführt haben. Einige Entwickler hätten demnach versucht, mehr Transparenz von der Führungsebene einzufordern, bevor die Entscheidung öffentlich wurde.
Offizielle Stellungnahmen von Bungie oder Sony zu den beschriebenen internen Abläufen liegen bislang nicht vor.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht erst seit dieser Situation sollte jedem klar sein das Bungie das große Problem ist und nicht Sony…
Sony war halt nur so blöd dafür 3.6 mrd. auf den Tisch zu legen…
Es wird immer offensichtlicher das die Führungsebene bei Bungie am Ende wohl nur ums eigene „persönliche“ Portemonnaie geht.
Da weiss die rechte Hand nicht was die linke macht.
Zur Vorbeugung: Nein! Das bedeutet nicht, dass ich Sony und Marathon verteidige 😜
Das ist typisch Sony. Passt zu ihnen wenn ich mir die Kündigungen und Studioschließungen der Vergangenheit anschaue. Dazu das ganze gravierende Fehlverhalten seitens der Bungie Führungsebene. Da haben sich zwei gefunden. Schade um die Mitarbeiter, die baden es am Ende aus.
Also ganz ehrlich, hier hätte jeder den Stecker gezogen.
Sony macht das in dieser Situation genau richtig.
Sony rutscht immer weiter ab .
Keine Ahnung wie man die Dauer Flops , Studioschliessungen und Massen Kündigungen der letzten Jahre IMMER NOCH damit verteidigen kann , das Sony ja mehr Konsolen verkauft .
Mal von der ignoranten Tour ganz abgesehen das man kravierende sicherheitslücken konsequent ignoriert und dann noch so rotz frech ist und die Abo Preise erhöht .
Sony und PlayStation sind bereits seit langer Zeit nicht mehr mit dem zu vergleichen wie sie noch zu ihren PS1 und 2 Zeiten waren.
Bungie ist nur das nächste Studio in einer langen Reihe von Sony übernommenen Studios die bald geschlossen werden.
Bungie mag zwar hier auch einen großen Teil an Schuld treffen , aber die Entscheidung für z.b das beenden von Destiny liegt hier ganz klar bei Sony .
Also auch die Tatsache das die Mitarbeiter nicht vorher informiert wurden .
Ich schriebe ja in dieser Situation…
Das die da vorher nur mist gemacht haben und danach wohl auch, darum geht es ja in meinen Post ja gar nicht.
auch das mit dem Mitarbeitern….
Wer sagt heir das das von Sony kommt???
Wenn Sony der Bungie Führung sagt: das passiert so und so und dann die führungseben von Bungie der Meinung ist das nicht groß an die Glocke zu hängen???
Hier in dem Fall wird mir viel zu viel auf Sony gekloppt.
Nochmals Sony hat in der Beziehung Bungie nur einen einzigen Fehler gemacht, bzw. 2.
Ersten das Dingen überhaupt zu kaufen und dann auch noch zu diesem PReis.
Sehr schön geschrieben, stimme dem Kommentar voll zu. Gut das ich nichts verpasse ohne eine Playstation so wie sie diese Konsolengeneration ziemlich durchgehend abkacken🙈🙈🙈
Deine verdrehte Sicht auf Tatsachen ist immer wieder amüsant
Ich finde die Kommentare von Mr. Negativ immer wieder amüsant😆
Die Ankündigung hat auf jeden Fall dazu geführt, dass viele nochmal Destiny 2 ausgegraben haben. Es ist schon krass, wie man ein funktionierendes Franchise über die Klippe springen lässt für eines, das man nur durch die höhe der Investition künstlich am Leben zu halten versucht.
Destiny ist schon seit Jahren „finanziell“ tot…
Ich würde sogar soweit gehen das Bungie schon beim Sony kauf wusste das Destiny mit einem Bein schon im Grab steht.
Destiny war aber bis dahin das einzige was Bungie über Wasser gehalten hatte.
Destiny jetzt zu Gunsten von Matathon zu beenden , ist der wohl dümmste Move den ich bisher erlebt habe.
Egal wieviele Bungie Mitarbeiter Sony auch bald zu Marathon rüber wechseln lässt , Marathon wird nicht mehr plötzlich aus dem nichts durch starten .
Und Bungie wird auch nicht mehr lange existieren .
Denn noch ein Großprojekt wird Sony nach dem Marathon Flop nicht mehr finanzieren .
Wo steht das, das Destiny Bungie über Wasser gehalten hat?
Nach dem Kauf würde ich mal stark behaupten das einzig und allein Sony Bungie am leben gehalten hatte.
Habe selten erlebt wie man sich so selbst sabotiert.
Wahnsinn oder ?
Wie Sony sich selbst immer weiter in Sachen Spielen und Studios ins aus feuert ist einfach unfassbar .
Vor allem erhöht das immer mehr den Druck bei den anderen Studios , erfolgreich zu sein.
Das wird sich auf Nauthy Dog und Co definitiv nicht positiv auswirken.
Hab mal irgendwo gelesen, dass Sony nicht sehr zufrieden mit Naughty Dog sei, bin mal gespannt.
Würde mich nicht wundern.
Sonys Ansprüche sind garantiert auch nicht ohne .
Am besten sollte jedes Studio ein GOTY Kandidaten hervorbringen .
Ich weiß , das klingt überspitzt und das ist es auch.
Aber Sony ist mehr Denn je auf erfolgreiche Spiele angewiesen in dieser Generation.
Nur zu welchem Preis bleibt die Frage .
Eigene Studios so unter Druck zu setzen , kann hier nicht die Lösung sein.
Es ist ein Trauerspiel. Das Studio was meiner Meinung nach die zwei besten Shooter überhaupt erschaffen hat (Halo + Destiny) geht ehlendig und peinlich seit Jahren zugrunde. Eine Schande.
Willkommen in der modernen Arbeitswelt. Natürlich erfahren die ganz unten immer als letztes wenn oben was entschieden wird. Es soll ja schließlich bis zu letzt motiviert und hingebungsvoll gearbeitet werden.
Das ist eine Sauerei.