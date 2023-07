Destiny 2: Nächster Raid startet im September

Autor:, in / Destiny 2

Der nächste Raid in Destiny 2 wird am 1. September live gehen, und 48 Stunden im Herausforderungsmodus offen bleiben.

In wenigen Wochen startet Season 22 in Destiny 2. Neben neuen saisonalen Aktivitäten wird auch ein Raid spielbar sein. Gerüchte sind im Umlauf, dass es sich um den Raid „Zorn der Maschinen“ handelt, der am 1. September spielbar sein wird.

Auch dieser Raid wird in den ersten 48 Stunden im Wettbewerbsmodus starten. Nach dem Abschluss schaltet sich der Herausforderungsmodus frei, in dem es den geheimen Triumph freizuschalten gilt. Erledigt ihr diese mit eurem Team, winkt der Titel „World-First“.