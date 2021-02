Destiny 2: Nächstes Jahreskapitel erscheint erst 2022 und weiteres angekündigt

Bereits im Juni letzten Jahres gab Bungie einen Blick in die Roadmap für Destiny 2, die bis ins Jahr 2022 reichte.

Hüter erfuhren dadurch sehr früh, dass mit „Jenseits des Lichts“, „Die Hexenkönigin“ und „Zwielicht“ drei Jahres-umfassende Kapitel folgen werden, die mehrere Seasons enthalten.

Mit „Jenseits“ des Lichts“ läuft seit November 2020 aktuell eines der Kapitel.

Für dieses Jahr, gewöhnlich erscheinen neue Kapitel im September eines Jahres, wäre die Veröffentlichung von „Die Hexenkönigin“ an der Reihe.

Im aktuellen Bungie-Blog lässt der Entwickler seine Spieler wissen, dass sich dieses Kapitel auf das Frühjahr 2022 verschieben wird.

Doch nicht nur das. Um die „erste große Saga in Destiny komplett abzuschließen“, soll es sogar nach Zwielicht ein weitere, unangekündigtes Kapitel geben.

Natürlich spielt die Corona-Pandemie und die Gewährleistung der Gesundheit aller Mitarbeiter von Bungie bei den Plänen und der Verschiebung von weiteren Inhalten eine wichtige Rolle. Doch auch vom narrativen Standpunkt wurde die Verschiebung beeinflusst.

Bungie sagte dazu folgendes:

„„Die Hexenkönigin“ repräsentiert eine wichtige Entwicklung in der fortlaufenden Geschichte von Destiny 2. „Jenseits des Lichts“ hat das Fundament gebaut und es uns ermöglicht, das Erschaffen von Welten aus Destiny und Destiny 2 zusammenzuweben, aber „Die Hexenkönigin“ wird das Feuer einer stark verbundenen Narrative bis „Zwielicht“ und darüber hinaus entfachen, anders als alles, was wir bisher versucht haben, mit Charakteren, Verbindungen, Helden und Schurken, die über mehrere zukünftige Veröffentlichungen bestehen bleiben. Umso wichtiger ist: Das Ergebnis dieser Veröffentlichungen wird auch die „Saga um Licht und Dunkelheit“ abschließen, den Konflikt, den wir erstmals mit dem Beginn von Destiny vor so vielen Jahren eingeführt haben. Während wir „Die Hexenkönigin“ entwickelt haben, ist uns klar geworden, dass diese Veröffentlichung der erste von vielen Momenten sein muss, die ausschlaggebend für die Story von Destiny sind. Mit so vielem, was zu „Die Hexenkönigin“ führt, und abhängig davon, was darin passiert, wollten wir sichergehen, dass wir uns genug Zeit geben, um den Weg dieser Reise in die wichtige Richtung weiterzupflastern, beginnend mit einem außergewöhnlichen ersten Kapitel in „Die Hexenkönigin“. „