Destiny 2: Neue Details zu The Edge of Fate

Der Livestream zu Destiny 2: The Edge of Fate konzentriert sich auf das neue Ziel Kepler, Änderungen an der Rüstung, Buildcrafting und vieles mehr.

Die Entwickler von Destiny 2 haben in einem Livestream ausführlich über die bevorstehenden Änderungen am Kernspiel im Zusammenhang mit der Erweiterung „The Edge of Fate“ am 15. Juli gesprochen.

Das Team diskutierte das Buildcrafting mit Details zu Armor 3.0, Ausrüstungsstufen, fokussierter Ausrüstung und Artefakt-Mods sowie neuen Waffensystemen, die mit der neuen Erweiterung eingeführt werden und allen Spielern zur Verfügung stehen werden.

Zu Beginn des Streams wurde in einem neuen Entwickler-Insight-Video die Geheimnisse von Kepler vorgestellt, wo das Team mehr über den neuen dungeonartigen Ort sprach, den die Wächter mit neuen zielspezifischen Fähigkeiten in The Edge of Fate erkunden werden.

Seid gespannt auf den nächsten Destiny 2-Entwickler-Livestream am Dienstag, dem 1. Juli, in dem die Spieler mehr über The Edge of Fate erfahren werden.

Vorbestellungen für das Jahr der Prophezeiung sind ab sofort möglich und beinhalten den Zugang zu The Edge of Fate am 15. Juli und Renegades am 2. Dezember sowie vieles mehr.