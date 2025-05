Destiny 2: Neue Erweiterung, Kernspiel-Updates und mehr enthüllt

Autor:, in / Destiny 2

Bungie hat Destiny 2: Am Rande des Schicksals, Details zum Jahr der Prophezeiung, Kernspiel-Updates und eine von Star Wars inspirierte Erweiterung vorgestellt.

Bungie hat das Jahr der Prophezeiung enthüllt, das kommende Jahr voller neuer Destiny-Inhalte, darunter zwei Erweiterungen, Kernspiel-Updates, umfangreiche Aktualisierungen und vieles mehr.

Das nächste Kapitel im sich weiterentwickelnden Universum ist Destiny 2: Am Rande des Schicksals, das die Bühne für eine neue Saga bereitet – die Schicksals-Saga. Die Erweiterung Am Rande des Schicksals lädt die Spieler ein, eines der größten Geheimnisse von Destiny 2 zu lüften. Und die Neun spielen dabei eine zentrale Rolle.

Das Jahr der Prophezeiung beginnt am 15. Juli mit Destiny 2: Am Rande des Schicksals und stellt die Hüter vor die Frage: „Sind wir an das Schicksal gebunden?“

Enthüllung Erscheinungsdatum Verfügbarkeit Ritual der Neun 6. Mai Verfügbar für alle Destiny 2: Am Rande des Schicksals (Erweiterung) 15. Juli Kostenpflichtig Kernspiel-Updates 15. Juli Verfügbar für alle Asche und Eisen (großes Update) 9. September Verfügbar für alle Destiny 2: Renegades (Erweiterung) 2. Dezember Kostenpflichtig Schatten und Recht (großes Update) 3. März Verfügbar für alle

DESTINY 2: AM RANDE DES SCHICKSALS ERSCHEINT AM 15. JULI; VORBESTELLUNG JETZT MÖGLICH

Wenn Am Rande des Schicksals am 15. Juli veröffentlicht wird, treffen die Spieler erneut auf die Neun – mächtige und mysteriöse Wesen, die schon lange vor dem Reisenden existierten. Sie müssen sich einer neuen Bedrohung stellen, die älter ist als alles, was die Hüter je im Sonnensystem erlebt haben.

Zwei Hauptfiguren treten ins Rampenlicht: Lodi, ein neuer Verbündeter von einem weit entfernten Ort, und die legendäre Warlock-Vorhut Ikora. Am Rande des Schicksals führt die Hüter in eine mehrjährige Saga, die sich über mehrere Erweiterungen erstreckt.

Die Erweiterung spielt auf Kepler, einem neuen Zielort, der von den Rätseln und der Wegfindung in den Dungeons von Destiny 2 inspiriert ist. Die Gestaltung des Zielortes regt die Spieler an, den Ort genauer zu erkunden, Geheimnisse zu lüften und Entdeckungen zu machen.

Wer mutig genug ist, in seine Geheimnisse einzutauchen, auf den warten neue Gegner, Waffen, Ausrüstungsgegenstände und zielortspezifische Fähigkeiten.

Das Besondere an Kepler ist die reichlich vorhandene dunkle Materie – eine Energie, mit der die Hüter den Zielort erkunden können. Mit der neuen Fähigkeit Materiefunken können sich Hüter an die dunkle Materie binden, um ihre Form zu verändern. So können sie sich durch enge Spalten zwängen, über Terrains sprinten und sich in eine gewaltige Zerstörungskraft verwandeln.

Zu den neuen Fähigkeiten gehören die neue Verlagerer-Kanone, die Gefallenen-Tech nutzt und es den Spielern ermöglicht, sich durch die Gegend zu teleportieren, und der Materiewandler, mit dem die Hüter ihre Umgebung mit der kombinierten Kraft von dunkler Materie und Strang beeinflussen können.

Das „Am Rande des Schicksals“-Paket für Vorbesteller enthält:

Am Rande des Schicksals – Kampagne

Neuer Raid

1x Aktiver Prämienpass

Exotischer Geist, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Legendäres Abzeichen, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Die „Jahr der Prophezeiung“-Edition für Vorbesteller enthält:

Am Rande des Schicksals und Renegades – Kampagnen

Neuer Raid und neuer Dungeon

1x Aktiver Prämienpass

3x Prämienpässe

Am Rande des Schicksals – Exotischer Geist, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Am Rande des Schicksals – Legendäres Abzeichen, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Renegades – Exotisches Schiff, exklusiv für Vorbesteller (verfügbar ab 9. September 2025)

Renegades – Legendäres Abzeichen, exklusiv für Vorbesteller (verfügbar ab 9. September 2025)

Die „Jahr der Prophezeiung“-Ultimate Edition für Vorbesteller enthält:

Am Rande des Schicksals und Renegades – Kampagnen

Neuer Raid und neuer Dungeon

1x Aktiver Prämienpass

3x Prämienpässe

Sofortige Freischaltung des Exotischen Scharfschützengewehrs: Neues Land auf der anderen Seite Ornament und Katalysator für „Neues Land auf der anderen Seite“ (verfügbar zum Start von Destiny 2: Am Rande des Schicksals)

Am Rande des Schicksals – Exotischer Geist, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Am Rande des Schicksals – Legendäres Abzeichen, exklusiv für Vorbesteller (sofortige Freischaltung)

Renegades – Exotisches Schiff, exklusiv für Vorbesteller (verfügbar ab 9. September 2025)

Renegades – Legendäres Abzeichen, exklusiv für Vorbesteller (verfügbar ab 9. September 2025)

Jahr der Prophezeiung – Exotische Geste (sofortige Freischaltung)

Jahr der Prophezeiung – Exotischer Sparrow (verfügbar ab 15. Juli 2025)

„Legenden der Dunklen Seite“-Paket (3 vollständige Rüstungsornament-Sets, 1 für jede Klasse, sofortige Freischaltung)

Geheimversteck (1x Exotische Kosmetik, 1x Exotische Chiffre, 2x Aszendenzlegierungen, 3x Aszendenten-Bruchstücke, verfügbar mit jedem saisonalen Update).

Die Collector’s Edition von Destiny 2: Jahr der Prophezeiung kann auch im Bungie Store vorbestellt werden. Spieler können entweder die physische Collector’s Edition kaufen oder ihren Kauf mit einem Game-Code kombinieren, um die Ultimate Edition von Destiny 2: Jahr der Prophezeiung sowie die exklusiven Vorbestellerboni zu erhalten.

DESTINY 2: KERNSPIEL-UPDATES

Zusätzlich zur Erweiterung Am Rande des Schicksals, die am 15. Juli veröffentlicht wird, werden wichtige Neuerungen im Kernspiel von Destiny 2 eingeführt, die für alle Spieler verfügbar sind.

Mit dem Portal, einem neuen, übersichtlichen Auswahlbildschirm für Aktivitäten, erhalten die Spieler sofortigen Zugriff auf eine Reihe von Aktivitäten, die auf verschiedene Spielstile zugeschnitten sind, sodass sie ihr nächstes Abenteuer einfacher als je zuvor finden können.

Spieler können jetzt ganz einfach zwischen den Einsatztrupp-, Spitzen-, Schmelztiegel- und den neu eingeführten Solo-Ops wählen. Die Einsatztrupp- und Spitzen-Ops bieten schnellere Team-Action und längere Koop-Inhalte, während die neuen Solo-Ops-Aktivitäten speziell auf Spieler zugeschnitten sind, die kurze, eigenständige Spielsitzungen ohne Einsatztrupps bevorzugen.

Darüber hinaus können die Spieler die Aktivitäten an ihren Spielstil und die angestrebten Prämien anpassen. Fünfzig brandneue Modifikatoren sorgen für mehr Anpassungsmöglichkeiten im Spiel und größere Herausforderungen, während kuratierte Aktivitäts-Rotationen garantieren, dass die Spieler immer etwas Neuem nachjagen können.

Auch die Rüstungs- und Ausrüstungssysteme werden weiterentwickelt, um noch mehr Möglichkeiten für das Buildcrafting zu schaffen. Die Spieler beginnen das Spiel mit festgelegten Boni (überarbeitete Charakterwerte) und voll aufgeladener Rüstung.

ROADMAP FÜR DAS JAHR DER PROPHEZEIUNG

Beginnend mit dem Jahr der Prophezeiung wird es jedes Jahr vier große Inhaltserweiterungen geben: zwei kostenpflichtige Erweiterungen und zwei große Updates, die für alle verfügbar sind. In dieser neuen Struktur sind saisonale Aktivitäten nicht kostenpflichtig – so können alle Spieler gemeinsam die sich entwickelnde Spielwelt erleben.

DESTINY 2: RENEGADES – EINE VON STAR WARS INSPIRIERTE ERWEITERUNG

Während des Enthüllungs-Events zu Destiny 2: Am Rande des Schicksals kündigte Bungie auch Destiny 2: Renegades an, die zweite Erweiterung im Jahr der Prophezeiung, die am 2. Dezember 2025 erscheint.

Inspiriert vom legendären Star-Wars-Universum, verbindet Renegades die einzigartige Geschichte und das Gameplay von Destiny mit Themen und Elementen aus dem kultigen Science-Fiction-Franchise.

Bei der Enthüllung wurde ein 15-sekündiger Teaser gezeigt, der Renegades ankündigte. Die Erweiterung, die als „Liebesbrief“ an Star Wars beschrieben wird, ist von einer weit, weit entfernten Galaxie inspiriert und erzählt eine eigene Destiny-Geschichte als Teil der Schicksals-Saga.

Renegades wird neue Destiny-Charaktere, innovative Aktivitäten und verbesserte Mechaniken einführen, um die Spieler zu überraschen und zu begeistern.

„Wir freuen uns darauf, Destiny mit der Renegades-Erweiterung zu erneuern und mit den bisherigen Formeln zu brechen, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen“, so Justin Truman, Vizepräsident von Destiny. „Im Kern geht es um eine Destiny-Geschichte – aber im Star-Wars-Stil. Davon haben wir schon immer geträumt.“

DAS EVENT RITUAL DER NEUN HAT BEGONNEN

Nach der gestrigen Enthüllung ist das neue Event „Ritual der Neun“ in Destiny 2 für alle Spieler freigeschaltet und bietet sowohl erfahrenen Veteranen als auch Spielern, die sich zum ersten Mal in die Tiefen des Dungeons wagen, eine neue Erfahrung.

Mit den drei kultigen Dungeons Prophezeiung, Säule der Wächterin und Geister der Tiefe bietet das Event einzigartige Wendungen für vertraute Begegnungen, einschließlich aufgefrischter Dungeon-Waffen mit einem einzigartigen, von den Neun inspirierten Look.

Während des Events, das als Prolog für Am Rande des Schicksals dient, begegnen die Hüter erneut Orin, der geheimnisvollen Botin der Neun.

In der brandneuen Aktivität können sich Dungeon-Spieler auch neue Bungie-Prämien verdienen. Für abgeschlossene Titel und Triumphe erhalten sie Prämien aus dem neuen Artikelsortiment, darunter ein einzigartiges Displate von Community-Artist Gabriel Flauzino.