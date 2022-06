Destiny 2: Neuer Dungeon wurde bewusst schwieriger gestaltet

Mit der aktuellen Season 17, der Saison der Heimgesuchten, brachte Bungie einen brandneuen Dungeon nach Destiny 2.

Der Dungeon „Dualität“ schraubte die Schwierigkeit merklich nach oben. Zu weit, wie einige finden.

Doch der Entwickler hat die Schwierigkeit bewusst so hoch angesetzt, wie Design Lead Brian Frank gegenüber GamesRadar verriet.

Wie Frank erklärt, wollte man generell aggressiver vorgehen und nicht einfach Inhalte nach einer gewissen Formel liefern. Und schließlich handelt es sich ja auch um eine Spitzenaktivität. Da steigen eben die Ansprüche.

„Ich wusste von Anfang an, dass wir das Spiel aggressiver gestalten würden. Ich möchte nicht, dass die Raid- und Dungeon-Inhalte wirklich formelhaft sind. Wir versuchen immer, etwas Neues zu präsentieren. Und dieser Inhalt ist ein Spitzeninhalt mit hohen Ansprüchen, also denke ich, dass es Sinn macht, den Spielern viel abzuverlangen. Sie werden mit all den Build-Crafting-Elementen immer mächtiger, also denke ich, dass wir ihnen Herausforderungen bieten müssen, um ihre Fähigkeiten zu testen.“

„Es war eine bewusste Entscheidung, den Schwierigkeitsgrad nicht zu stark herabzusetzen. Wir haben bei Sog der Habsucht eine Menge Engagement gesehen, und ich denke, dass es sich am Ende etwas leichter anfühlte, also experimentiert das Team einfach mit den Grenzen, wie es sich anfühlt, etwas schwerer zu machen oder zu entspannen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt der Standard ist. Wir werden uns in diesem Spektrum bewegen.“