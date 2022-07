Destiny 2: Neues Showcase-Datum bekannt gegeben

Bungie hat angekündigt, dass das nächste Destiny 2-Showcase am 23. August 2022 stattfinden wird. Merkt euch den Termin vor und schaut euch auch gerne das neue Video Kein Entkommen weiter unten an, das die wichtigsten Momente der Saga um Licht und Dunkelheit zeigt. Am 23. August werden spannende Details zu den nächsten Schritten in Destiny 2 enthüllt.

Erfahrt, was als Nächstes kommt. 23. August 2022 pic.twitter.com/cXMwMus2db — Destiny 2 (@destinygamede) July 21, 2022

Besucht am 23. August den Bungie Twitch-Kanal, um mehr über die nächste Erweiterung von Destiny 2 zu erfahren. Wir von XboxDynasty halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden und werden euch im August noch einmal an die Show erinnern.