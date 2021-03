Destiny 2: Prüfungen von Osiris vorerst deaktiviert

An jedem Wochenende finden in Destiny 2 eigentlich die sogenannten Prüfungen von Osiris statt. In diesem PvP Modus messen sich die besten Spieler in zwei Teams aus je drei Spielern, um bei einem makellosen Sieg in den Leuchtturm zu gelangen.

Doch derzeit müssen sich die Hüter an Wochenenden eine andere Beschäftigung suchen, denn die Prüfungen sind deaktiviert.

Schon in der letzten Februar-Woche wurde der Modus wegen eines nicht näher genannten Problems deaktiviert. Und auch am vergangenen Wochenende durften Spieler nicht um den Einzug in den Leuchtturm kämpfen, um ihr siegreiche Beute entgegenzunehmen.

Bungie hatte sich zu dem Thema geäußert und gesagt, dass die Prüfungen wegen weiterer Untersuchungen vorerst deaktiviert bleiben.

Den Grund oder besser gesagt das Problem, das Bungie nicht nennt, dürfte das Win-Trading sein.

Beim Win-Trading sprechen sich grob gesagt Teams ab und losen sich Siege und Niederlagen mithilfe von Zweit-Accounts zu, damit sie mit einem makellosen Ticket in den Turm kommen. Diese Absprachen scheinen vorwiegend auf dem PC gemacht worden sein und sind natürlich nicht erlaubt.

Im folgenden Video erklärt YouTuber Luckyy10P was Win-Trading in Destiny 2 ist.