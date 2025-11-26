Destiny 2: Renegades Erweiterung ausführlich vorgestellt

In einem exklusiven Livestream haben die Entwickler von Destiny 2 die neue Erweiterung Renegades vorgestellt. Sie ist im Jahr der Prophezeiung in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entstanden und wurde von Star Wars inspiriert.

Zur Einstimmung auf die Erweiterung, die nächste Woche am 2. Dezember 2025 erscheint, hat das Team den Launch-Trailer zu Destiny 2: Renegades sowie ein zweites ViDoc mit dem Titel „Die Entstehung von Renegades“ veröffentlicht.

Es werden exklusive Einblicke in den kreativen Prozess und die Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games geboten, die ein völlig neues Destiny-2-Erlebnis mit einer Hommage an Star Wars ermöglicht haben.

In Renegades werden zahlreiche neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände eingeführt, darunter die Praxianische Klinge, ein von Lichtschwertern inspiriertes Exotisches Schwert für Destiny 2. Diese neue Waffe bietet vielfältige Anpassungsoptionen, die das Gameplay spürbar verändern.

Zusätzlich können kosmetische Gegenstände verdient werden, mit denen sich die Farbe der Klinge ändern lässt. Mit den Blastern führt Renegades einen völlig neuen Waffenarchetyp ein. Anstelle klassischer Magazine kommt ein hitzebasiertes Feuer- und Nachladesystem zum Einsatz.

Zu den neuen Exotischen, die mit Renegades eintreffen, gehören:

Kinetik-Schwert – Praxianische Klinge (inspiriert von Lichtschwertern)

Solar-Armbrust – Erbstück (inspiriert von Chewbaccas legendärer Waffe)

Strang-Maschinengewehr – Luzakus Werkzeug

Warlock-Schutzhelm – Göttliche Vereinnahmung

Jäger-Beinschutz – Glückliche Fügung

Titanen-Brustschutz – Praxianische Kleidung

Die Entwickler von Destiny 2 sind im Stream tief in das Gesetzlose Grenzland eingetaucht. Bei dieser neuen Aktivität stehen skalierbare Herausforderungen und ein hoher Wiederspielwert im Mittelpunkt.

In Renegades können sich die Spieler einen Ruf bei zwielichtigen Syndikat-Fraktionen erarbeiten und eine Reihe von Missionen annehmen – entweder allein oder zu dritt. Drei Fraktionen warten mit Aufträgen:

Die Moskitos: Eine anarchistische und atheistische Eliksni-Biker-Gang, die eine Gesellschaft ohne traditionelle Ordnung und Hierarchien anstrebt.

Tharsis-Reformer: Eine abtrünnige Sekte fühlender Vex, die danach strebt, sich vom Vex-Kollektiv zu lösen und eine eigene Identität zu formen.

Totalitätsdivision: Eine abtrünnige Splittergruppe des Barant-Imperiums der Kabale, die als Syndikat auf dem Mars operiert und von Psions angeführt wird.

Zu den Aufträgen zählen Schmuggelmissionen, bei denen wertvolle Güter zwischen Syndikatsanlagen transportiert werden, Kopfgeldjagden, bei denen hochrangige Ziele aufgespürt und ausgeschaltet werden, sowie Sabotageaktionen, durch die die Hochburgen rivalisierender Syndikate ins Wanken gebracht werden sollen.

Das Gesetzlose Grenzland bietet neue Karten für den Mars, Europa und die Venus und erweitert diese Zielorte um neue Routen und Kampfgebiete. Mit dem Update wird auch der neue Invasionsmodus eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Opt-in-Funktion, mit der sich ein Hüter auf das Spielfeld teleportieren kann, um den Spielverlauf zu stören und einzigartige Prämien zu verdienen.

Im „Gesetzloses Grenzland“-Modus beugen die Hüter die Regeln des Kampfes mit den mächtigen Renegade-Fähigkeiten. Sie können zahlreiche offensive, defensive sowie unterstützende Fähigkeiten erhalten, verbessern und einsetzen, um ihre Leistung und Rolle auf dem Schlachtfeld zu optimieren.

Der neue Dungeon Equilibrium startet am 13. Dezember 2025 um 18:00 Uhr MEZ.