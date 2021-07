Destiny 2: Reveal-Event zur Destiny-Zukunft angekündigt

Happy Bungie Day! Zu Ehren der großartigen Community hat Bungie für heute und den Rest der Woche eine Menge an Aktivitäten angekündigt.

Streicht euch das Datum rot im Kalender an: Am 24. August gibt es große Neuigkeiten zur Zukunft von Destiny.

Die Giving Campaign der Bungie Foundation: Die Bungie-Community ist die treibende Kraft hinter all der Arbeit für einen guten Zweck, die die Bungie Foundation leistet. Mit einer Spende an die Giving Campaign der Bungie Foundation zwischen dem 7. und 21. Juli beweisen Teilnehmer einmal mehr, dass die Bungie-Community die beste Community der Welt ist.

Auf dem Weg zum Ziel von 777.000 $, das Bungie bis zum 21. Juli erreichen will, erhalten Spender folgende Gegenstände im Spiel:

10 $ oder mehr: „Bungie Foundation“-Abzeichen 2020

25 $ oder mehr: Das oben Genannte sowie das NEUE Abzeichen „Zirkadiane Wache“

50 $ oder mehr: Alles oben Genannte, sowie die NEUE Exotische „Heitere Geist-Hülle“

75 $ oder mehr: Alles oben Genannte, sowie die NEUE Exotische Geste „Kleiner Panzer“

Bungie Store-Sale: Ab heute gelten bis zu 50% auf ausgewähltes Merchandise. Zusätzlich erhalten alle, die von heute bis einschließlich 13. Juli (Pacific Time) etwas im Bungie Store kaufen, ein exklusives „Bungie Day 2021“-Abzeichen.

Neuer Merch: Lore-hungrige Hüter können ab sofort die Destiny Grimoire Anthology Volume IV: Der Royale Wille vorbestellen. Diese neue Ausgabe der Grimoire Anthology offenbart den Werdegang zwei der mächtigsten Monarchen in Destiny: Mara Sov, Königin der Erwachten, und Oryx, König der Besessenen. Im Bungie Store warten neben dem Sale weitere neue Produkte, darunter z. B. das neue Merchandise der Community Artist Series (von großartigen Künstler*innen aus der Community) und mehr.

Apropos Kunst…

Bungie Memories & Art Show: Bungie würde sich freuen, wenn sich die großartige und talentierte Community heute an ihre Bungie-Lieblingsmomente erinnert und sie auf Social Media mit dem Rest der Community teilt. Hüter machen hierzu einfach eine Aufnahme von sich, erzählen von ihren Lieblingserinnerung in Bezug auf Bungie und verwenden den Hashtag #BungieMemories (die Länge der Aufnahme sollte auf unter 1 Minute begrenzt sein). Zusätzlich können talentierte Künstler*innen unter dem Hashtag #BungieDayArt Kunst teilen, die sich auf ihre Bungie-Lieblingsspiele bezieht.

Kostenloses Abzeichen: Als kleines Zeichen der Dankbarkeit hat Bungie ein schmackhaftes „Scharfe Nudelsuppe“-Abzeichen für die Community erstellt, das jetzt kostenlos verfügbar ist.

Mehr Informationen zu Bungie-Day-Aktivitäten (einschließlich der Details dazu, wo das kostenlose Abzeichen wartet) gibt es im vollständigen Blog-Post auf Bungie.net.

Zu guter Letzt möchte Bungie darauf hinweisen, dass das kostenlose Ingame-Event „Sonnenwende der Helden“ jetzt live ist! Hüter von überall auf der Welt begeben sich in die Europäische Luftzone, um Bosse zu besiegen, Truhen voller fetter Beute zu öffnen, ihre Sonnenwende-Rüstung mit einem Glühen aufzuwerten, das die Dunkelheit in die Flucht schlägt, und mehr.