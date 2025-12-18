Destiny 2: Rückkehr des jährlichen Festes „Der Anbruch“

Das Festival „Der Anbruch“ kehrt in Destiny 2 zurück und läuft bis zum 6. Januar 2026. Eva Levante ist erneut im Turm eingetroffen, um die jährlichen Feierlichkeiten des Sonnensystems zu eröffnen.

Hüter können an festlichen Schneeballschlachten teilnehmen, um ihre Gegner einzufrieren und zu zertrümmern, Zutaten sammeln und Leckereien für ihre Verbündeten im gesamten System backen.

Dieses Jahr wird Anbruch: Schneeballschlacht eingeführt, eine neue Aktivität in Schmelztiegel-Ops, bei der die Hüter ausschließlich Schneebälle verwenden, um ihre Rivalen zu schlagen, ganz ohne Waffen und Fähigkeiten.

Eva bringt auch ihre saisonale Kekse-Backen-Quest zurück und ermutigt die Hüter, Zutaten zu sammeln, festliche Leckereien zu backen und sie im gesamten System gegen Anbruch-Prämien einzutauschen.

Zum ersten Mal zieht Der Anbruch ins Event-Menü ein und bringt einen neuen Pämienpfad mit exklusiven Prämien wie einem Shader, Schiff, Abzeichen, Geist-Hülle und mehr. Anbruch-Engramme, die durch Portal-Aktivitäten oder durch den Tausch von Anbruch-Stimmung bei Eva verdient werden, können verwendet werden, um exklusive Event-Waffen zu erhalten, darunter:

Fimbulwinter-Stich : Präzisionsform – Arkus-Pistole

: Präzisionsform – Arkus-Pistole Mistralauftrieb : Adaptives Gehäuse – Leere-Linear-Fusionsgewehr

: Adaptives Gehäuse – Leere-Linear-Fusionsgewehr Permafrost: Wellenform-Stasis-Granatenwerfer