Destiny 2: Saison der Heimgesuchten mit Solar 3.0 im Trailer enthüllt

In der PR-Abteilung von Bungie brennt derzeit die Hütte, denn die Enthüllung der neuen Saison zu Destiny 2 sollte eigentlich heute um 17:00 Uhr mit einer Trailer-Premiere erfolgen.

Doch der YouTube-Kanal von PlayStation Japan zeigte den Trailer viel zu früh und die „Saison der Heimgesuchten“ wurde vorzeitig enthüllt.

Wie der Trailer zeigt, wird Season 17, die heute nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr offiziell startet, eine Überarbeitung der Solar-Subklasse, neue Aktivitäten, saisonale Ausrüstungsgegenstände und mehr enthalten.

Über die Saison der Heimgesuchten

In der Saison der Heimgesuchten stellen sich die Spieler der Rückkehr von Calus‘ korrumpiertem Raumschiff, der Leviathan. Hüter stellen sich den Albträumen der Vergangenheit, nehmen mit Solar 3.0 aktualisierte Solar-Unterklassen an, werden zum Schnitter und schwingen eine Sense. Die neue Saison läuft bis zum 23. August.

Die Leviathan, einst ein Symbol für ultimativen Luxus, kehrt beschädigt und verlassen zurück, um Kontakt mit dem schlafenden Pyramidenschiff des Mondes aufzunehmen. Während die Verbindung mit der Pyramide hergestellt wird, erwachen die Albträume der Vergangenheit und drohen jeden zu quälen, der es wagt, einzugreifen.

Saison der Heimgesuchten enthält weitere Aktivitäten und Inhalte für alle Spieler:

Albtraum-Eindämmung (kostenlos für alle Spieler): Das Böse schwingt im Rumpf des elenden Schiffes des Imperators. Beschwört die herausfordernden Albträume herauf und reinigt sie mit Feuer.

Trennung: Navigiert durch den labyrinthischen Unterleib des Leviathans, deckt die Wahrheit hinter Calus‘ finsterem Plan auf und befreit die von ihm kontrollierten Albträume.

Solar 3.0 (kostenlos für alle Spieler): Solar ist die neueste Unterklasse, die durch das extrem anpassbare System der Aspekte und Fragmente ein völlig neues Design erhält. Entfacht die Flammen der Kreativität, entdeckt neue Builds und beweist, dass es nie einen schlechten Zeitpunkt gibt, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.

Exotische Pistole „Unbefugter“ (kostenlos für alle Spieler): Die Waffe aus dem ersten Teil kehrt zurück. Die exotische Pistole von Shiro-4 lässt Blitze über das trübe Gold der verdrehten Hallen des Leviathans zucken. Season Pass-Besitzer können diese Waffe sofort freischalten.

Neuer Season Pass, Ausrüstung, Mods, aktualisiertes Sonnenwende-Event und mehr!

Neu im Eververse-Store ist das Silberpaket “ Saison der Heimgesuchten“, das den Hütern die Geste „Papierwindmühle“ und 1.700 Silber (1.000 + 700 Bonus-Silber) beschert, die für den Kauf von Saisons, Kosmetika und mehr verwendet werden können.

Später in dieser Woche: Diesen Freitag um 19:00 Uhr erscheint der erste von zwei Dungeons, die in der Deluxe Edition von Die Hexenkönigin enthalten sind. Jeder, der diese Version der diesjährigen Erweiterung besitzt, kann sowohl den neuen Dungeon als auch den kommenden Dungeon in Saison 19 spielen.

Für Spieler, die nur Zugang zu den beiden Jahr 5 Dungeons haben wollen, verkauft Bungie auch den Hexenkönigin Dungeon Key. Dieser kann im Spiel für 2.000 Silber erworben werden.

Schaut euch nachfolgend den offiziellen Trailer zur Saison der Heimgesuchten an und werft auch unbedingt einen Blick in die zahlreichen Galerien. Dort findet ihr tonnenweise Bilder zu den neuen Rüstungen, Waffen, Kosmetika sowie den neuen Aktivitäten und dem PvP Modus Rift.

Destiny 2: Saison der Heimgesuchten Galerien