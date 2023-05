Autor:, in / Destiny 2

Mit dem Start der neuen Season of the Deep erfährt der Season Pass in Destiny 2 eine Preiserhöhung, wie Bungie verkündet.

Bungie hat im wöchentlichen Artikel den Namen für die neue Season von Destiny 2 verraten. Season 21 wird demnach „Season of the Deep“ lauten und am 23. Mai um 19:00 Uhr starten.

Das Studio veröffentlichte zur neuen Season auch das offizielle Artwork, das wir als Artikelbild verwendet haben.

Gleichzeitig informierte der Entwickler über eine Preisänderung. Der Preis einer Season wird mit Season of the Deep künftig 1200 Silber betragen. Bisher kostete eine Season 1000 Silber, was umgerechnet knapp 10,- € sind.

Auch der Preis für den Season Pass im Bundle mit zehn Rängen wird von 2.000 auf 2.200 Silber erhöht.

Die Preise der Lightfall-Standard-Edition bzw. der Lightfall + Annual Pass-Edition bleiben unverändert, wie Bungie mitteilt.