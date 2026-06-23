Destiny 2: Selbst der größte Konkurrent zeigt sich vom Ende erschüttert

Die Entwickler von Warframe haben mit Bedauern auf die Ankündigung reagiert, dass die Entwicklung von Destiny 2 eingestellt wird.

Die Einstellung der weiteren Entwicklung von Destiny 2 sorgt auch außerhalb der eigenen Community für Reaktionen. Besonders bemerkenswert fällt die Stellungnahme von Digital Extremes aus, dem Studio hinter Warframe, aus.

Obwohl Warframe seit Jahren als einer der größten Konkurrenten von Destiny gilt, zeigte sich Community Director und Live-Ops-Leiterin Megan Everett im Gespräch mit Eurogamer betroffen über die Entwicklung. Sie erklärte, dass die Nachricht für sie „herzzerreißend“ und „erschütternd“ gewesen sei. Sie habe nie damit gerechnet, eines Tages von Bungie zu lesen, dass die Entwicklung von Destiny 2 praktisch eingestellt werde.

Everett machte dabei deutlich, dass innerhalb des Warframe-Teams niemand die Situation feiere. Zwar würden beide Spiele häufig als direkte Konkurrenten betrachtet, doch aus ihrer Sicht profitiere die Branche von mehreren starken Vertretern desselben Genres. Konkurrenz halte Spiele gesund und fördere Innovationen.

Gleichzeitig würdigte sie die Arbeit der Destiny-Entwickler. Trotz unterschiedlicher Herausforderungen habe Bungie über viele Jahre hinweg kontinuierlich versucht, die Geschichte und das Universum von Destiny auszubauen.

Besonders kritisch äußerte sich Everett zur Reaktion vieler Spieler nach der Ankündigung. Sie verwies auf die große Welle der Unterstützung, die Destiny 2 erst nach Bekanntwerden des Entwicklungsendes erfahren habe. Ihrer Ansicht nach sei es bedauerlich, dass ein erheblicher Teil dieser positiven Stimmen nicht schon früher deutlich hörbar gewesen sei.

Sinngemäß erklärte sie, dass Entwickler oft lange Zeit mit negativer Kritik konfrontiert würden, während die Unterstützung der Fans erst sichtbar werde, wenn eine Marke vor dem Ende stehe. Mehr Wertschätzung und weniger Feindseligkeit hätten vielen Teams möglicherweise schon deutlich früher geholfen.

Die Aussagen unterstreichen, wie eng die Entwickler großer Live-Service-Spiele trotz des Wettbewerbs miteinander verbunden sind. Für viele Branchenvertreter scheint das mögliche Ende von Destiny 2 nicht nur den Verlust eines erfolgreichen Spiels zu bedeuten, sondern auch das Ende eines prägenden Kapitels des Genres.