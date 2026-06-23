Destiny 2: Selbst der größte Konkurrent zeigt sich vom Ende erschüttert

Die Einstellung der weiteren Entwicklung von Destiny 2 sorgt auch außerhalb der eigenen Community für Reaktionen. Besonders bemerkenswert fällt die Stellungnahme von Digital Extremes aus, dem Studio hinter Warframe, aus.
Obwohl Warframe seit Jahren als einer der größten Konkurrenten von Destiny gilt, zeigte sich Community Director und Live-Ops-Leiterin Megan Everett im Gespräch mit Eurogamer betroffen über die Entwicklung. Sie erklärte, dass die Nachricht für sie „herzzerreißend“ und „erschütternd“ gewesen sei. Sie habe nie damit gerechnet, eines Tages von Bungie zu lesen, dass die Entwicklung von Destiny 2 praktisch eingestellt werde.
Everett machte dabei deutlich, dass innerhalb des Warframe-Teams niemand die Situation feiere. Zwar würden beide Spiele häufig als direkte Konkurrenten betrachtet, doch aus ihrer Sicht profitiere die Branche von mehreren starken Vertretern desselben Genres. Konkurrenz halte Spiele gesund und fördere Innovationen.
Gleichzeitig würdigte sie die Arbeit der Destiny-Entwickler. Trotz unterschiedlicher Herausforderungen habe Bungie über viele Jahre hinweg kontinuierlich versucht, die Geschichte und das Universum von Destiny auszubauen.
Besonders kritisch äußerte sich Everett zur Reaktion vieler Spieler nach der Ankündigung. Sie verwies auf die große Welle der Unterstützung, die Destiny 2 erst nach Bekanntwerden des Entwicklungsendes erfahren habe. Ihrer Ansicht nach sei es bedauerlich, dass ein erheblicher Teil dieser positiven Stimmen nicht schon früher deutlich hörbar gewesen sei.
Sinngemäß erklärte sie, dass Entwickler oft lange Zeit mit negativer Kritik konfrontiert würden, während die Unterstützung der Fans erst sichtbar werde, wenn eine Marke vor dem Ende stehe. Mehr Wertschätzung und weniger Feindseligkeit hätten vielen Teams möglicherweise schon deutlich früher geholfen.
Die Aussagen unterstreichen, wie eng die Entwickler großer Live-Service-Spiele trotz des Wettbewerbs miteinander verbunden sind. Für viele Branchenvertreter scheint das mögliche Ende von Destiny 2 nicht nur den Verlust eines erfolgreichen Spiels zu bedeuten, sondern auch das Ende eines prägenden Kapitels des Genres.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wen juckt denn so ein Kack-Destiny?
Das Studio geht seinen eigenen Weg. Ob sich das am Ende als gut oder schlecht herausstellt, wird sich zeigen.
Ich würde sogar behaupten, dass man Warframe und Destiny gar nicht sinnvoll miteinander vergleichen kann. Mit dem Build-Bau in Warframe habe ich mehr Zeit verbracht als in Destiny 1 und 2 zusammen über die gesamte Spielzeit hinweg.
War mir bis grade nichtmal bewusst das diese Spiele irgendwie konkurrieren sollen.
Andere Live-Service Spiele können nur davon träumen solange zu überleben. Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei
So sehe ich das auch. Irgendwann haben alle spiele ein Ende. Weg mit destiny, hab ich eh nie gespielt. Lieber marathon größer machen 🙂 jaja kommt her mit euren Kommentaren ich mach euch fertig 😀
Marathon ist geil🔥🔥🔥 zocke aber schon seit 3 Tagen oder so nicht mehr, bin voll im Umbau und muss parallel arbeiten🥺 ich darf gar nicht darüber nachdenken, sonst heul ich gleich, ich hab soooo bock zu zocken.
Tja, beim aktuellen Sale habe ich nochmal überlegt ein paar Sachen zu kaufen. Aber ohne die hübschen Erfolge bei den ganzen DLCs fehlt mir von daher schon ein bisschen die Motivation. SciFi Thematik ist trotzdem ein ganz großes Plus von Destiny gewesen. Damals auf dem Mond habe ich z.B. die Umgebung echt genossen.
Naja, gibt auch andere schöne SciFi Spiele.
Es ist vorbei, Bungie hat ja auch genug Mist gemacht und muss nunmal jetzt die Konsequenzen tragen.