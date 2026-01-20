Destiny 2: Shadow and Order soll Platz für Marathon machen – Gerücht

Laut neusten Gerüchten deutet aktuell vieles darauf hin, dass Destiny 2: Shadow and Order nicht wie geplant am 3. März erscheinen wird. Forbes-Journalist Tassi berichtet, dass er gehört habe, Bungie wolle den Release verschieben, um dem hauseigenen Shooter Marathon, der am 5. März startet, mehr Raum zu geben.

Wie lange die Verschiebung dauern könnte oder wann Bungie die Änderung offiziell ankündigt, ist laut Tassi noch völlig offen. Die Information wirkt eher wie ein frühes Signal aus dem Umfeld des Studios als wie eine finale Entscheidung.

Sollte sich das bewahrheiten, wäre es ein strategischer Schritt: Zwei große Bungie‑Titel innerhalb von 48 Stunden zu veröffentlichen, würde sich gegenseitig die Aufmerksamkeit nehmen. Eine Verschiebung von Shadow and Order könnte daher sowohl marketing‑ als auch spielerisch sinnvoll sein.