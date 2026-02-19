Destiny 2: Shadow and Order-Update erscheint erst im Juni 2026

In einer aktuellen Mitteilung hat Bungie bestätigt, dass das geplante Update Destiny 2 Shadow and Order deutlich später erscheinen wird als vorgesehen. Der Entwickler erklärte, dass die Arbeiten an der Aktualisierung umfangreicher ausfallen und deshalb ein neuer Veröffentlichungstermin festgelegt wurde.

Das Update soll nun am 9. Juni 2026 erscheinen und erhält im Zuge der Überarbeitung auch einen neuen Namen.

Bungie teilte mit, dass die laufenden Anpassungen eine erweiterte Qualitätsoffensive beinhalten. Dazu gehören zusätzliche Verbesserungen am Weapon Tier Upgrading, die Ausweitung des Tiered Gear auf sämtliche Raid‑ und Dungeon‑Aktivitäten sowie die Weiterentwicklung von Pantheon 2.0.

Außerdem sollen Tier 5‑Werte für exotische Rüstungen eingeführt werden. Weitere Details will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Bis zum Start des großen Updates bleibt Destiny 2 nicht ohne neue Inhalte. Bungie kündigte fortlaufende Bugfixes, Stabilitätsverbesserungen und regelmäßige Portal‑Modifikatoren an. Im März stehen die Guardian Games an, während im April eine häufigere Iron Banner‑Rotation zurückkehrt.

Für die Kommunikation setzt Bungie in den kommenden Monaten verstärkt auf den TWID und die offiziellen Social‑Kanäle. Dort sollen Informationen zu laufenden Inhalten, Community‑Aktionen und allgemeinen Wartungsarbeiten bereitgestellt werden.

Weitere Einzelheiten zum nächsten großen Update und den langfristigen Plänen für Destiny 2 sollen folgen, sobald die Entwicklung weiter voranschreitet.