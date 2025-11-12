Destiny 2: Shooter beschert SONY hohe Verluste

Im Jahr 2022 übernahm SONY Destiny-Entwickler Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar – unter anderem, um sein Live-Service-Portfolio aufzubessern. So richtig ausgezahlt hat sich die Übernahme zuletzt allerdings nicht, wie der neue Geschäftsbericht des Unternehmens offenbart.

Dort heißt es, der Shooter habe SONY dazu veranlasst, in seinen aktualisierten Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 Verluste einzuplanen. Die Verbuchung von Wertminderungsverlusten für einen Teil der immateriellen und sonstigen Vermögenswerte von Bungie, Inc. im Zusammenhang mit Destiny 2 werden mit Verlusten in Höhe von 31,5 Milliarden Yen (umgerechnet 176,5 Millionen Euro) angegeben.

In der Geschäftskonferenz anlässlich des Berichts erklärt SONY-Finanzvorstand Lin Tao, die Verkaufszahlen und Nutzeraktivität von Destiny 2 seien auch aufgrund von Veränderungen im Wettbewerbsumfeld hinter den Erwartungen zurückgeblieben:

„Was Destiny 2 betrifft, so haben die Verkaufszahlen und die Nutzeraktivität teilweise aufgrund der Veränderungen im Wettbewerbsumfeld nicht die Erwartungen erreicht, die wir zum Zeitpunkt der Übernahme von Bungie hatten“, so Tao. „Wir werden zwar weiterhin Verbesserungen vornehmen, haben aber die Geschäftsprognose vorerst nach unten korrigiert und eine Wertminderung auf einen Teil der Vermögenswerte von Bungie verbucht.“