Destiny 2: Showcase für August angekündigt

Bungie hat den ersten Dungeon im Jahr von Lightfall veröffentlicht. Geister der Tiefe fordert die Hüter heraus, in die Tiefen des Methanmeeres von Titan abzutauchen, um sich der strahlenden Schar zu stellen und zu erfahren, was in den Wellen verloren ging.

Interessierte können sofortigen Zugang zu diesem neuen Dungeon erhalten, indem sie den Lightfall-Dungeon-Key für 2.000 Silber kaufen oder die „Lightfall + Jahrespass“-Edition, die ein ganzes Jahr an Inhalten für Destiny 2 enthält. Die Saison der Tiefe startete diese Woche und bringt die Hüter zurück zum Titan, um einer alten Freundin zu helfen und etwas Großes zu untersuchen, das unter den Wellen lauert.

Spielbegeisterte können jetzt einsteigen und die Saison neu beginnen mit saisonalen Story-Missionen, der saisonalen Bergungsaktivität, der neuen Angelaktivität und vielem mehr.

Neue Schätze warten auf Unerschrockene, darunter ein neues Rüstungsset und ein neues exotisches Strang-Spurgewehr. Der neue Titel Ghul kann von allen, die Geister der Tiefe meistern wollen, ebenfalls freigeschaltet werden. Hüter, die den Dungeon vor dem 22. August abschließen, können den Dungeon-Pin und den Kapuzenpulli erwerben, die im Bungie Store über Bungie-Prämien erhältlich sind.

Zudem hat Bungie den nächsten Destiny Showcase für den 22. August 2023 angekündigt. In Destiny 2: Die finale Form kehrt Nathan Fillion als der beliebte Cayde-6 zurück. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.