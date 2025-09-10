Destiny 2: Star Wars-Erweiterung Renegade enthüllt

Bungie enthüllte Destiny 2: Renegades, eine von Star Wars inspirierte Erweiterung und stellte das Update Asche und Eisen vor.

Bungie hat erste Details zur kommenden Erweiterung Renegades für Destiny 2 bekannt gegeben, die am 2. Dezember 2025 erscheint. Inspiriert von der legendären Star Wars-Galaxis, verbindet Renegades die einzigartige Geschichte und das Gameplay von Destiny mit Themen und Elementen aus dem kultigen Science-Fiction-Franchise.

Im nächsten Kapitel der Schicksals-Saga von Destiny 2 schließen sich die Hüter einer ungewöhnlichen Crew von Außenseitern an. Gemeinsam erheben sie sich gegen das Barant-Imperium, eine mächtige Kabal-Fraktion, die laut dem Vagabunden mit den Neun verbunden ist.

Entgegen dem Willen der Vorhut folgen die Hüter dem Vagabunden und schließen sich einer Gruppe neuer sowie wiederkehrender Charaktere an. Seite an Seite bahnen sie sich einen Weg durch eine Welt voller Schatten und erweitern dabei ihren Einfluss und ihre Macht.

Im neuen ViDoc mit dem Titel „Wage dich ins gesetzlose Grenzland“, das im Livestream vorgestellt wurde, werden die neuen Inhalte präsentiert, die mit Renegades erscheinen. Zu den Höhepunkten gehören der neue Spielmodus „Das gesetzlose Grenzland“, neue Charaktere und der Tharsis-Außenposten, ein neuer sozialer Treffpunkt.

Die Spieler können verbesserbare Renegade-Fähigkeiten freischalten, die es nur im Gesetzlosen Grenzland gibt, und neue Waffen und Ausrüstung verdienen. Außerdem können sie sich einen Ruf bei zwielichtigen Syndikat-Fraktionen aufbauen und so ihr Arsenal erweitern.

Mit Renegades wird auch ein neuer Waffenarchetyp eingeführt: der Blaster, der von Star Wars inspiriert und für Destiny 2 entwickelt wurde. Diese energiebasierten Waffen beziehen ihre Munition direkt aus den Reserven der Spieler und verfügen über ein einzigartiges Hitzemanagementsystem.

Im Gesetzlosen Grenzland können Hüter entweder allein oder als Teil eines Einsatztrupps riskante Aufträge annehmen, die sich um Schmuggel, Kopfgelder und Sabotage drehen. Diese Missionen finden auf drei Planeten und sechs Karten statt, die von bekannten Star-Wars-Schauplätzen inspiriert sind.

Mit dem neuen Invasion-Feature können Spieler zusätzliche Herausforderungen und Prämien erhalten, indem sie andere Hüter einladen, mit ihnen gemeinsam das Schlachtfeld zu stürmen. Das sorgt für mehr strategische Unvorhersehbarkeit. Ein höheres Risiko geht jedoch auch mit höheren Prämien einher.

Die Ultimate Edition von Jahr der Prophezeiung ist ab sofort erhältlich. Sie enthält die Kampagnen Am Rande des Schicksals und Renegades, den Raid Die ewige Wüste sowie einen neuen Dungeon, der in Kürze erscheint.

Bei Vorbestellung von Renegades über diese Edition sind unter anderem folgende exklusive Prämien enthalten: das Exotische Schiff Abtrünnigenleader, das Abzeichen Sternvorstellung, das Exotische Scharfschützengewehr Neues Land auf der anderen Seite samt Ornament und Katalysator, das „Legenden der Dunklen Seite“-Paket und der Exotische Sparrow Enneachord.

Spieler, die bereits die Standard Edition von Renegades oder von Jahr der Prophezeiung besitzen, können durch ein Upgrade auf die Ultimate Edition von Jahr der Prophezeiung alle exklusiven Inhalte und Prämien freischalten. Destiny 2: Renegades erscheint am 2. Dezember 2025.

Asche und Eisen-Update

Gestern ging das erste große Update zum Jahr der Prophezeiung an den Start, das für alle Spieler verfügbar ist. In Asche und Eisen kehren die Hüter zum ersten Mal seit dem Start von Destiny in die Verseuchten Lande zurück, um Maya Sundareshs Experimente zu durchleuchten.

Die Spieler können spannende neue Prämien verdienen, indem sie sich durch die neue Einsatztrupp-Ops-Aktivität für drei Spieler – Rückeroberung – kämpfen. Dabei jagen die Hüter nach Technologie aus dem Goldenen Zeitalter, erfüllen sich ständig wandelnde Zielvorgaben und kämpfen in einem Wettlauf gegen die Zeit gegen die Streitkräfte der Vex und der Kabale.

Auch der Prämienpass für Am Rande des Schicksals wurde aktualisiert und bietet nun 110 zusätzliche Ränge für Prämien für alle Spieler, darunter ein neues Exotisches Strang-Impulsgewehr, ein Rüstungsornament-Set und einen Legendären Shader.

Am 27. September startet mit Die ewige Wüste ein neuer Epischer Raid, der neue Herausforderungen und Prämien bietet und dem neuesten Raid von Destiny 2 eine spannende Wendung verleiht. Wer den Epischen Raid abschließt, schaltet neue Bungie-Prämien frei. Welche das sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Außerdem erwartet die Spieler am 7. Oktober eine neue Exotische Mission, in der sie gegen Maya Sundareshs Vex- und Kabal-Truppen kämpfen und die Geheimnisse eines alten Kriegsgeist-Bunkers aufdecken.

Das jährliche „Festival der Verlorenen“-Event von Destiny 2 geht am 21. Oktober erneut an den Start und bringt zahlreiche neue Waffen-Holofoils und Masken für Hüter mit sich. Wer sie aufsetzt, kann Süßigkeiten sammeln und gruselige Prämien ergattern.

Das erste große Update Asche und Eisen endet mit dem neuen „Ruf zu den Waffen“-Event, das vom 11. November bis zum 1. Dezember für alle Spieler verfügbar sein wird. Dabei treten die Spieler in mehreren Portal-Aktivitäten gegeneinander an, vervollständigen ihre Sammlung saisonaler Ausrüstung, verdienen exklusive Kosmetik und mehr.