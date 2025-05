Destiny 2: The Edge of Fate – Ein Blick in die Zukunft des Shooters

Autor:, in / Destiny 2

The Edge of Fate – Bungie enthüllt nächste große Erweiterung für Destiny 2 im Reveal Event.

Im neuesten Reveal Event hat Bungie The Edge of Fate vorgestellt – die nächste große Erweiterung für Destiny 2, die das Universum des Spiels entscheidend erweitern und die Story nach dem Abschluss der „Final Shape“-Saga in eine neue Richtung führen wird.

Mit dieser Ankündigung schlagen die Entwickler ein frisches Kapitel auf, das nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine veränderte Ausrichtung für das Spiel mit sich bringt.

Im Zentrum von The Edge of Fate steht ein bisher unbekannter Konflikt, der sich aus den Ereignissen nach der Finalen Form entfaltet. Dabei werden neue Charaktere eingeführt, alte Beziehungen neu bewertet und bisher verborgene Facetten des Destiny-Universums offengelegt.

Bungie betont, dass diese Erweiterung nicht nur neue Story-Missionen umfasst, sondern auch den Rahmen für kommende Jahre setzen soll.

Spieler dürfen sich auf eine neue Zielwelt freuen, die mit einem eigenen Ökosystem, Fraktionen und Aktivitäten aufwartet. Auch neue Strikes, PvP-Karten, sowie eine komplett neue Raid-Erfahrung wurden im Rahmen des Reveal Events angekündigt. Ein frisches Waffenset, neue Rüstungen und Anpassungsmöglichkeiten sollen ebenfalls dafür sorgen, dass Hüter ihr Loadout noch individueller gestalten können.

Darüber hinaus hat Bungie einen Ausblick auf kommende saisonale Inhalte gegeben, die stärker miteinander verknüpft sein sollen und nicht mehr nur als Einzelkapitel funktionieren. Dieser narrative Ansatz soll für mehr Tiefe und langfristige Bindung sorgen – sowohl im PvE- als auch im PvP-Bereich.

Die Aufzeichnung könnt ihr euch hier anschauen: