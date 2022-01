Destiny 2: Trailer erkundet Thronwelt der Hexenkönigin

Vom Fundament ihres schimmernden Palasts bis hin zu den knorrigen Wurzeln des Sumpfes erkundet ein neuer Trailer zu Destiny 2 die Thronwelt der Hexenkönigin Savathûn.

Spieler erhalten mit dem Start der Erweiterung am 22. Februar 2022 einen ausführlichen Einblick in den neuen Zielort. In Savathûns riesiger, trügerischer Thronwelt kann die Verteilung von Macht schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Als Hüter sucht ihr nach der Wahrheit und erfahrt an diesem Ort, dass sowohl der Dunkelheit als auch dem Licht Geheimnisse innewohnen.

„In „Die Hexenkönigin“ werden Spieler noch nie dagewesenen Feinden gegenüberstehen und die Wahrheit über Savathûn, die Hexenkönigin, herausfinden. Spieler werden einen brandneuen Zielort – Savathûns Thronwelt – erkunden und sich ihrer Strahlenden Brut stellen: Schar-Feinde, die dieselben Lichtkräfte nutzen wie die Hüter. Zum allerersten Mal können Spieler durch das brandneue Waffen-Crafting-Feature ihre eigenen Waffen schmieden, um sich dieser ernst zu nehmenden Bedrohung zu stellen, und einen neuen Waffentyp einsetzen – die Glefe.“

Neben dem neuen Trailer gab es auch einen Hotfix für Destiny 2. Darin wurden bekannte Fehler im Schmelztiegel, der Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“, dem Dungeon „Sog der Habsucht“ und mehr korrigiert.

Die Patch Notes dazu haben wir euch aufgeführt:

Patch Notes zum Hotfix 3.4.0.2 AKTIVITÄTEN SCHMELZTIEGEL Ein Problem in der Eisenbanner- und Dynamik-Kontrolle-Playlist wurde behoben, bei dem auf bestimmten Karten keine Super-Energie gewährt und der Text „Zone erobert“ nicht angezeigt wurde, wenn eine Zone eingenommen wurde.

Der Eisenbanner-Freelance-Node weist jetzt wie beabsichtigt auf die Einstellung für eine längere Wiedereinstiegszeit hin. MUTPROBEN DER EWIGKEIT Das empfohlene Powerlevel wurde auf 1100 reduziert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen automatisch in die Mutproben der Ewigkeit geschickt wurden, bevor sie eine Schwere Waffe erhalten haben.

Zusätzliche Objekte zwischen Runden werden entfernt, um Abstürze in länger dauernden Mutproben-Runs zu verhindern.

Ein Problem wurde behoben, bei dem am Ende der Aktivität auf normaler Schwierigkeitsstufe das Prämienlevel (z. B. Platin) angezeigt wurde. EXOTISCHE MISSION „VORZEICHEN“ Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen in der Exotischen Mission „Vorzeichen“ nicht mit Datenpads interagieren konnten. Spieler:innen müssen in der richtigen Reihenfolge auf die Datenpads und die damit verbundenen Bereiche/Truhen zugreifen, während sie sich durch die Glykon bewegen. Zusätzlich zu diesem Fix wurde das wöchentliche Limit für das Verdienen von Lore-Buch-Seiten bei Vorzeichen-Abschlüssen entfernt. Spieler:innen verdienen jetzt eine Lore-Buch-Seite pro Aktivitätsabschluss, ohne wöchentliches Limit. Dadurch sollten Spieler:innen in der Lage sein, das Lore-Buch noch rechtzeitig vor dem Start von „Die Hexenkönigin“ fertigzustellen.

DUNGEON: SOG DER HABSUCHT Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen im Versunkenen Versteck die Umgebung verlassen konnten.

Zusätzliche geometrische Elemente wurden hinzugefügt, um zu verhindern, dass eine Begegnung ohne das Ausführen der Mechaniken abgeschlossen werden kann. VERLORENE SEKTOREN Ein Problem wurde behoben, bei dem manche Champions im Verlorenen Sektoren „Sternenlichtkammer“ für die Prämienkalkulierung nicht einberechnet wurden. Dadurch konnten Spieler:innen diese überspringen und trotzdem Platin-Prämien erhalten. ÖFFENTLICHE EVENTS Ein Problem wurde behoben, bei dem Flaggen von öffentlichen Events die Super-Energie mit längeren Abklingzeit-Stufen nicht vollständig wieder aufgeladen haben. UI/UX Die Standardfarben der Farbenblind-Modi für Deuteranopie, Protanopie und Tritanopie wurden aktualisiert, damit die Gesundheitsleisten von Kämpfern besser auseinandergehalten werden können.

Ein Problem wurde behoben, bei dem manche Abzeichen nicht richtig angezeigt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem bei manchen Abzeichen nicht das richtige Kunstdesign angezeigt wurde. GAMEPLAY UND AKTIONEN RÜSTUNG Ein Problem wurde behoben, bei dem der Eislawinen-Übermantel-Perk sofort aktiviert werden konnte, nachdem der Gletscherschutz für den Titanen endete. WAFFEN Wenn der Blinde Quell abgeschlossen wird, droppen jetzt garantiert „Träumende Stadt“-Waffen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Beschreibung für den Wegbereiter-Katalysator im Menü für Exotische Katalysatoren fehlte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen zu Beginn eines PvP-Matches 11 Kugeln für den Wegbereiter hatten, wenn sie den Mod „Pistolen-Reserven“ benutzten. Der Mod „Pistolen-Reserven“ wurde reaktiviert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Ornament „Giftschwingen-Flug“ für „Le Monarque“ permanent einen Pfeil eingespannt hatte, wenn der Bogen verstaut war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das „BrayTech M6“-Ornament für den Wegbereiter dazu führte, dass das Fadenkreuz beim Benutzen der Zielvorrichtung kleiner wurde. ACCESSOIRES Ein Problem wurde behoben, bei dem der linke Antrieb des Sparrows „Graue Hornisse“ nicht zündete. FÄHIGKEITEN Ein Problem wurde behoben, bei dem sich die Supers „Schattenschuss“ und „Ruhe und Sturm“ nicht in den richtigen passiven Abklingzeit-Stufen befanden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem für den Splittersprung eine Nahkampf-Ladung verbraucht wurde, wenn bei der Landungsexplosion erfolgreich ein Stasis-Kristall zersplittert wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Frontalangriff aktiviert wurde, wenn ein:e Spieler:in Objekte mit einem geladenen Nahkampf angriff. BEUTEZÜGE UND QUESTS Ein Problem wurde behoben, bei dem Wöchentliche Sternenpferd-Beutezüge nur mit einem Charakter abgeschlossen werden konnten.

Ein Problem wurden behoben, bei dem Spieler:innen die Quest „Magnum Opus II“ nicht von Xûr erhalten konnten, selbst wenn sie die Anforderungen erfüllten. ALLGEMEIN Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte visuelle Sparrow-Antriebseffekte nicht angezeigt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Abzeichen „Die Strömung, das Metall“ nicht aus den Sammlungen wiedererlangt werden konnte, wenn es zerlegt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Gegenstand, der das Triumphmomente-T-Shirt repräsentiert, nicht zerlegt werden konnte.

Spieler:innen, die den Twitch-Beutezug für Geschenk-Abonnements abgeschlossen haben und den Shader „Wächterschattierung“ noch nicht erhalten haben, können ihn jetzt bei Amanda Holliday im Turm abholen.

Das Abzeichen „Dreißigster“, das durch den Abschluss von Twitch-Beutezügen für Geschenk-Abonnements verdient werden kann, erscheint jetzt wie beabsichtigt in den Sammlungen von Spieler:innen, die es freigeschaltet haben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Perks bei Banshee-44s Legendären Waffen am Mittwoch nach dem wöchentlichen Reset erneut erschienen.

Der Shader „Wilde Überwucherung“ wird jetzt wie beabsichtigt in den Sammlungen angezeigt, wenn er erhalten wurde.

Ein Problem in der Übersicht wurde behoben, bei dem Destiny 2 unter Umständen geschlossen werden konnte, wenn zu viele Freunde oder Clangefährten in kurzer Zeit ihren Online-Status wechselten. Dieser Fix könnte in einer geringen Leistungsminderung für Spieler:innen resultieren, die viele Freunde oder Clangefährten haben. Das Team arbeitet bereits an einem Fix, um diese Leistungsminderung zu beheben.