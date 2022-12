Destiny 2: Trailer-Premiere zu Saison 19 startet jetzt

Heute endet die aktuelle Saison der Plünderer in Destiny 2. Doch keine Sorge, Saison 19 steht schon in den Startlöchern und wird heute nach der wöchentlichen Zurücksetzung spielbar sein.

Was Hüter in der noch namenlosen Saison 19 von Destiny 2 erwartet, das zeigt Bungie in wenigen Augenblicken in einer Trailer-Premiere, die ihr euch hier via YouTube um 16:00 Uhr anschauen könnt.