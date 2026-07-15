Destiny 2: Warframe-Chefin kritisiert Folgen der Bungie-Entlassungen

Die jüngsten Entlassungen bei Bungie haben auch in anderen Entwicklerstudios für Bestürzung gesorgt. Rebecca Ford, Creative Director von Warframe, bezeichnete die Situation rund um Destiny 2 als bedrückendes Beispiel für die aktuellen Herausforderungen der Spielebranche.

Im Gespräch erklärte Ford, dass es schmerzhaft sei zu sehen, wie selbst erfolgreiche Teams letztlich den wirtschaftlichen Entscheidungen großer Unternehmen unterliegen. Die Entwicklung eines erfolgreichen Spiels und das Engagement der Mitarbeiter böten heute keine Garantie mehr für langfristige Sicherheit.

Ford betonte, dass letztlich häufig die wirtschaftliche Seite der Branche über das Schicksal eines Projekts oder eines Studios entscheide. Diese Unsicherheit begleite Entwickler dauerhaft und mache deutlich, wie wenig Einfluss Teams auf das Ende ihrer eigenen Projekte hätten.

Bereits im Juni hatte Megan Everett, Live-Ops-Leiterin von Warframe, die Entlassungen bei Bungie als „herzzerreißend“ bezeichnet. Trotz der Konkurrenz zwischen Warframe und Destiny 2 gebe es innerhalb der Branche ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter Entwicklern.

Destiny 2 bleibt zwar weiterhin online spielbar, Bungie hat die Entwicklung neuer Inhalte jedoch beendet und richtet den Fokus auf zukünftige Projekte. Die Entscheidung ging mit umfangreichen Stellenstreichungen einher und markiert das Ende der aktiven Weiterentwicklung des langjährigen Online-Shooters.