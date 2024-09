Destiny 2: Zukunftspläne umfasst zwei Erweiterungen

Autor:, in / Destiny 2

Zum zehnjährigen Jubiläum der Destiny-Franchise kündigt Bungie Erweiterungen und umfangreiche, kostenlose Inhaltsupdates an.

Am 9. September 2014 veröffentlichte Bungie Destiny – ein anspruchsvolles Sci-Fi-Action-MMO – in dem Spieler in die Rolle von Hütern schlüpften und ein nahtloses Online-Universum erkundeten. Seitdem haben sich Destiny und Destiny 2 zusammen mit der Community stetig weiterentwickelt.

Dieses Jahr feiert Destiny sein 10-jähriges Jubiläum mit nostalgischer In-Game-Rüstung, physischen Produkten, tollen Kunstwerken und Neuigkeiten zu Codename: Frontiers – der Zukunft von Destiny 2.

Bungie hat wichtige Änderungen in Bezug auf die Zukunft von Destiny 2 bekannt gegeben. Demnach wird ein neues Konzept eingeführt, das zwei mittelgroße Erweiterungen und vier umfangreiche, kostenlose Inhaltsupdates pro Jahr vorsieht. Ziel dieser Entwicklung ist es, das Spielerlebnis durch eine neue mehrjährige Saga zu verbessern und eine nicht lineare Erzählung, mehr systemische Innovationen und bedeutende Verbesserungen der Hauptaktivitäten und Prämien des Spiels einzuführen.

Dieses neue Modell startet mit Codename Apollo, das im Sommer 2025 veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um die erste der neuen Erweiterungen und bietet ein nicht lineares, von Charakteren vorangetriebenes Abenteuer.

Bungie engagiert sich für einen kontinuierlichen Dialog mit der Destiny 2-Community und wird in den kommenden Monaten eine Reihe von Entwickler-Einblicken veröffentlichen. Einen umfassenden Einblick in die bevorstehenden Neuerungen und die strategische Zielsetzung findet ihr im vollständigen Blogbeitrag hier.

Um die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen von Destiny zu starten, steht den Spielern in Destiny 2 ein neues Rüstungsset für jede Klasse zur Verfügung, das von den Original-Konzeptdesigns von Destiny inspiriert wurde. Diese Rüstungssets können heute überall im Turm in der Verlorenen Stadt im Bleichen Herzen gefunden werden.

Ab sofort können diejenigen, die Die finale Form besitzen, den Legende-Titel in Destiny 2 verdienen, indem sie verschiedene Zielvorgaben abschließen. Dazu gehören das Abschließen der legendären „Die finale Form“-Kampagne, das Tragen des Jubiläumsrüstungssets in Ritual-Aktivitäten, die Suche nach neuen Zielvorgaben im Bleichen Herzen und mehr.

Wer den Legende-Titel vor dem 24. September erlangt, erhält über den Bungie-Prämien einen vorzeitigen Zugang zum Kauf des neuen NERF-LMTD-Destiny 2-Pikass-Blasters vor seiner offiziellen Veröffentlichung am 8. Oktober. Das Ornament für Pikass wird beim Kauf des NERF-LMTD-Destiny 2-Pikass-Blasters freigeschaltet oder kann separat im Everversum-Store erworben werden.

Die Feier geht weiter, denn Bungie hat sich mit ArtStation zusammengeschlossen, um „Bungie 10 Year Destiny Art Blast“ zu veranstalten. Dabei handelt es sich um eine Online-Ausstellung der Werke von 67 Kunstschaffenden, die im Laufe der Zeit zur Gestaltung des Destiny-Universums beigetragen haben.

Für Hüter auf der ganzen Welt wird die 10-Jahre-Destiny-Kunstausstellung Teil einer globalen Tour sein, die Kunstdrucke und Gemälde, Geist-Skulpturen, Requisiten, Merch-Artikel und vieles mehr umfasst. Weitere Details zu den Kunstausstellungen, die in Los Angeles, New York City und London stattfinden, findet ihr auf der Event-Seite.