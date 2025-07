Destiny 2: Zwei neue Videos zeigen Gameplay aus The Edge of Fate

In zwei neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus The Edge of Fate, der neuesten Erweiterung für Destiny 2

Mit The Edge of Fate hat Bungie am 15. Juli 2025 das achte Jahr von Destiny 2 eingeläutet und schickt euch in der neuen Erweiterung auf eine geheimnisvolle Reise. Im Mittelpunkt steht der neue Schauplatz Kepler, ein düsterer, fremdartiger Planetoid, den ihr frei und auf eigene Faust erkunden könnt. Anders als frühere Kampagnen setzt The Edge of Fate auf ein offenes, nicht-lineares Missionsdesign.

In zwei neuen Gameplay-Videos zeigen wir euch, was euch in der Erweiterung erwartet: Neben spannenden Missionen und intensiven Kämpfen bekommt ihr einen ersten Eindruck von der brandneuen Matterspark-Fähigkeit. Mit dieser verwandelt ihr euren Hüter in eine rollende Energiekugel, mit der ihr Rätsel löst, Gegner ausschaltet und euch durch enge Tunnel bewegt. Dieser frische Ansatz im Destiny-Gameplay sorgt für Abwechslung, kam jedoch nicht bei allen Spielern gut an. Bungie hat bereits angekündigt, an einem Fix zu arbeiten, da es bei manchen Nutzern zu Motion Sickness und Darstellungsproblemen auf Ultra-Wide-Monitoren kam.

