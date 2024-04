Destiny 3: Keine simple Neuauflage oder ein DLC

Vor einigen Tagen sorgte ein Leaker mit neuen Informationen zu einem angeblich unter dem Codenamen „Payback“ in Entwicklung befindlichen, dritten Teil der Shooter-Reihe Destiny für Aufsehen.

Glaubwürdigkeit verlieh seinen Ausführungen, dass er bereits zuvor bei Vorhersagen zu kommenden Features für Destiny 2 richtig gelegen hatte. Seine Informationen bezieht der Leaker eigenen Angaben zufolge von ehemaligen Bungie-Mitarbeitern.

In einem neuen Reddit-Post stellt er nun klar, dass es sich bei Destiny 3 um ein komplett eigenes Spiel und nicht um eine überarbeitete Version des Vorgängers oder einen großen DLC handeln werde:

„Destiny 3 ist Destiny 3. Kein großer DLC. Keine Neuauflage von Destiny 2. Destiny 3 ist, soweit ich weiß, ein neues Spiel in der Reihe. Ich dachte, das wäre offensichtlich.“

Laut dem Leaker befindet sich Destiny 3 schon mindestens seit der Destiny 2-Erweiterung The Witch Queen, also seit Februar 2022, im Hintergrund in Entwicklung. Vorrang hätten aber weiterhin die Arbeiten an Destiny 2 und Marathon.