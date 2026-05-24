Destiny 3: Petition erreicht über 90.000 Unterschriften nach Destiny 2-Ende

Die Destiny-Community hat mit einer groß angelegten Petition auf die aktuelle Entwicklung rund um Destiny 2 reagiert. Innerhalb eines Tages hat eine entsprechende Change.org-Kampagne bereits über 90.000 verifizierte Unterschriften erreicht.
Auslöser der Diskussion ist die angekündigte Neuausrichtung von Bungie. Demnach wird der Support für Destiny 2 am 9. Juni 2026 enden, während sich das Studio verstärkt auf andere Projekte wie Marathon konzentrieren will.
Viele Spieler sehen darin einen möglichen Wendepunkt für die Zukunft der Reihe und fordern deshalb einen vollwertigen Nachfolger in Form von Destiny 3.
Die Petition selbst bringt damit vor allem den Wunsch der Community zum Ausdruck, die Marke nicht nur weiterzuführen, sondern in einem neuen Teil technologisch und spielerisch neu aufzusetzen.
Ob Sony oder Bungie auf diese Forderungen reagieren werden, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Große Publisher treffen solche strategischen Entscheidungen in der Regel unabhängig von kurzfristigen Community-Kampagnen.
Trotzdem zeigt die hohe Anzahl an Unterschriften innerhalb kürzester Zeit, wie groß das Interesse an der Marke weiterhin ist und wie stark die emotionale Bindung vieler Spieler an das Destiny-Universum bleibt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da müssten schon > Mio unterschreiben das es für so ein großes u teueres Spiel interessant wird.
Der Zug ist abgefahren, ich bezweifle, dass Bungie auf Dauer überleben wird, selbst wenn man Destiny 3 entwickeln würde.
Ist auch abgefahren … RIP
Evtl. Machen sie ja mal was neues im Genre der Hero Shooter was im Extraction Bereich 🤷♀️💩
Da fehlt es Ihnen ja auch an guten Titeln ^^
Wenn Bungie noch nicht mal in der Konzeptphase von Destiny 3 ist würde das noch Jaaahre dauern.
Bis dahin ist der Ofen so was von aus.
Ich habe die Petition auch gerade unterschrieben.
https://www.change.org/p/petition-sony-to-develop-destiny-3
Das zeigt auch wieder einmal, das Bungie/Sony mit Marathon auf das falsche Pferd gesetzt haben bzw. immer noch mehr Geld verbrennen. Ich erwarte immer mehr, das Bungie neben den geplanten Kündigungen immer weniger überlebt und es nur eine Frage der Zeit ist, dass das Studio in ein anderes Studio übergeht, verkauft oder sogar komplett aufgelöst wird. Den andauernden Millionen-Verlust kann sich Sony am Ende auch nicht dauerhaft leisten.
Das wird wohl nix mehr
Hälfte der Belegschaft entlassen und dann wieder gute Single Player Games entwickeln – so kann man Bungie retten.
Marathon ist tot