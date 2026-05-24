Destiny 3: Petition erreicht über 90.000 Unterschriften nach Destiny 2-Ende

Die Destiny-Community hat mit einer groß angelegten Petition auf die aktuelle Entwicklung rund um Destiny 2 reagiert. Innerhalb eines Tages hat eine entsprechende Change.org-Kampagne bereits über 90.000 verifizierte Unterschriften erreicht.

Auslöser der Diskussion ist die angekündigte Neuausrichtung von Bungie. Demnach wird der Support für Destiny 2 am 9. Juni 2026 enden, während sich das Studio verstärkt auf andere Projekte wie Marathon konzentrieren will.

Viele Spieler sehen darin einen möglichen Wendepunkt für die Zukunft der Reihe und fordern deshalb einen vollwertigen Nachfolger in Form von Destiny 3.

Die Petition selbst bringt damit vor allem den Wunsch der Community zum Ausdruck, die Marke nicht nur weiterzuführen, sondern in einem neuen Teil technologisch und spielerisch neu aufzusetzen.

Ob Sony oder Bungie auf diese Forderungen reagieren werden, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Große Publisher treffen solche strategischen Entscheidungen in der Regel unabhängig von kurzfristigen Community-Kampagnen.

Trotzdem zeigt die hohe Anzahl an Unterschriften innerhalb kürzester Zeit, wie groß das Interesse an der Marke weiterhin ist und wie stark die emotionale Bindung vieler Spieler an das Destiny-Universum bleibt.