Destiny 3: Spiel in sehr früher Entwicklung – Gerücht

Die Arbeit an Destiny 3 soll sich laut Leaker in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befinden.

Bungie arbeitet angeblich an Destiny 3. Nachdem diese Woche davon im Netz zu lesen war, meldete sich Colony Deaks via X dazu.

Dem Leaker zufolge arbeitet Bungie am dritten Teil der Reihe. Allerdings befindet sich das Spiel noch in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsprozess.

In den kommenden Monaten wird man mehr Details zu Destiny 3 verraten.

Colony Deaks dazu in einem Posting auf X: „Ja, Destiny 3 befindet sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Einige von euch haben vielleicht heute Nachmittag einen Tweet gesehen, in dem das erwähnt wurde.“ „Wir haben die Information schon seit ein paar Wochen und wollten damit warten, darüber zu sprechen, da es sich noch in einem so frühen Stadium befindet und es einfach scheiße ist, wenn andere unvorsichtig darüber posten, um kostenlose Internetpunkte zu bekommen.“ „Wir planen, in den kommenden Monaten mehr Informationen zu veröffentlichen, während wir darauf warten, dass sich die Dinge in größerem Umfang entwickeln und Gestalt annehmen. Wartet ab.“

Wie immer bleibt die Frage, wie vertrauenswürdig der Leaker ist. In der Vergangenheit hatte er Details zu Destiny und Marathon verraten.

Ob Bungie tatsächlich an Destiny 3 arbeitet, bleibt abzuwarten.