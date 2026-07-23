Destiny 3: Über 400.000 Spieler unterschreiben Petition

Eine Petition für Destiny 3 hat bereits mehr als 400.000 Unterstützer erreicht.

Der Wunsch nach Destiny 3 wird immer lauter. Mehr als 400.000 Spieler haben inzwischen eine Petition unterzeichnet, mit der Sony und Bungie aufgefordert werden, einen vollwertigen Nachfolger der erfolgreichen Shooter-Reihe zu entwickeln.

Auslöser ist das Ende der aktiven Entwicklung von Destiny 2. Nach dem letzten großen Update im Juni richtet Bungie seinen Fokus auf den kommenden Extraction-Shooter Marathon. Viele Fans möchten die Geschichte von Destiny jedoch nicht enden lassen.

Community fordert einen echten Nachfolger

Die Petition wurde von @LUCKYY10P ins Leben gerufen. Darin heißt es, dass die Destiny-Reihe die Spieler seit mehr als zehn Jahren begleitet habe und nun einen echten dritten Teil verdiene, um den Geist der Hüter weiterleben zu lassen.

Ein Unterstützer der Petition schreibt: „Diese Spielreihe hat mir geholfen, Freundschaften zu schließen, die ich sonst nie gefunden hätte, und sie hat mich durch wirklich schwere Zeiten in meinem Leben begleitet.“

Ob Sony und Bungie auf die Forderungen der Community reagieren werden, ist derzeit offen. Eine offizielle Ankündigung zu Destiny 3 gibt es bislang nicht.