Destroy All Humans! 2 Reprobed: Accolades Trailer veröffentlicht

Nicht nur Furons Liebling: Destroy All Humans! 2 – Reprobed Accolades Trailer heute veröffentlicht:

Bewohner des Planeten Erde, die Ankunft von Crypto hat viele Herzen mit Angst und Freude erfüllt! Mit einer Bewertung von 8,3 auf Metacritic und sehr positiven Kritiken auf Steam möchte THQ Nordic Black Forest Games zu ihrem weltweiten Triumph gratulieren!

Schaut euch den neuen Accolades-Trailer an und erfahrt mehr darüber, was andere Spieler und Journalisten über Destroy All Humans! 2 – Reprobed sagen:

Destroy All Humans 2! – Reprobed ist verfügbar für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei SRP 39,99 €. Die „Dressed to Skill“-Edition ist für die UVP von 54,99 € bestellbar.