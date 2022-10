Destroy All Humans! 2 Reprobed: Challenge Accepted DLC bringt neue Herausforderungen

Herausforderung angenommen! Neuer Destroy All Humans! 2 DLC veröffentlicht.

Bewohner des Planeten Erde verpasst nicht die neuen Mutatoren und Herausforderungen in dem brandneuen DLC! Testet eure Fähigkeiten in diesem DLC „Challenge Accepted“, der alle vier Herausforderungsmodi aus dem ersten Teil zu Destroy All Humans! 2 – Reprobed enthält: Race, Armageddon, Abduction und Rampage.

Alle Modi sind auch im lokalen Koop-Modus im Splitscreen spielbar! Außerdem enthalten: zahlreiche neue Mutatoren, mit denen ihr die Regeln des Spiels verändern könnt.

Schaut euch hier den Trailer an: