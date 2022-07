Destroy All Humans! 2 Reprobed: Co-Op Trailer zeigt Aliens mit gewissen Vorzügen

Aliens mit gewissen Vorzügen: Co-Op Trailer für Destroy All Humans! 2 veröffentlicht.

Bewohner des Planeten Erde, es ist an der Zeit, die Grenzen eurer Freundschaft zu testen und zu sehen, wie viele Menschen dieses Mal untergehen werden! Ein neuer Koop-Trailer für Destroy All Humans! 2 – Reprobed mit doppeltem Spielspaß wird heute veröffentlicht. Unterstützt euren Furon-Kollegen und macht euch zusammen die Hände schmutzig!

Destroy All Humans 2! – Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Die UVP für die Standard-Edition liegt bei SRP 39,99 €. Die „Dressed to Skill“-Edition ist für die UVP von 54,99 € vorbestellbar.