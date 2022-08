Destroy All Humans! 2 Reprobed: Crypto legt sich im neusten Trailer mit den Blisk an

Im neusten Trailer zu Destroy All Humans! 2 Reprobed legt sich Crypto mit den fiesen Blisk-Aliens an.

Bürger des Planeten Erde, die Rückkehr von Crytpo ist nur noch wenige Wochen entfernt! Stellt euch den Blisk, einer anderen außerirdischen Spezies, die die Furonen während des Marskrieges fast ausgerottet hätten und schaut euch den neuen Trailer an, den THQ Nordic bei seinem Showcase Event zeigte.

Mit Hilfe von Natalia, einer ehemaligen KGB-Agentin, die sich mit Crypto zusammentut, zeigt ihr den Blisk, wo ihr Platz ist und was es bedeutet, ein wahrer Furon-Krieger zu sein.

Über Destroy All Humans! 2 Reprobed

Crypto ist zurück, mit einer Lizenz zum Erkunden. Der außerirdische Invasor kehrt zurück, grooviger als je zuvor und jetzt mit Genitalien! Erlebt die swingenden 60er Jahre in all ihrer chemisch bedingten Pracht und nehmt Rache am KGB, der euer Mutterschiff in die Luft gejagt hat. Während ihr die Pläne eurer Feinde aufdeckt, müsst ihr euch mit Mitgliedern der Spezies verbünden, die ihr eigentlich versklaven wolltet.

Destroy All Humans! 2 Reprobed wird von Black Forest Games entwickelt und erscheint am 30. August für Xbox Series XS, PlayStation 5 und PC.